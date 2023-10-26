Galatasaray’da kriz patlak verdi! Takıma küstü

PERFORMANSI YETERSİZ

Fanatik'in haberine göre; 6 milyon euro satınalma opsiyonu bulunan Angelino, Beşiktaş maçında yenilen golde hata yaparken Okan Buruk tarafından Bayern Münih maçında yedek kulübesine çekilmişti. Büyük umutlarla transfer edilen İspanyol sol bekin gösterdiği performans teknik heyeti ve taraftarı da mutlu etmedi. Şu ana kadar toplam 15 resmi maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asist ile oynuyor.