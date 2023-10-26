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Galatasaray'da kriz patlak verdi! Takıma küstü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bayern Münih'i elinden kaçıran Galatasaray'da kadro içerisinde forma şansı bulamayan Victor Nelsson'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Danimarkalı ismin bu durumdan mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2023 13:02
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Galatasaray’da kriz patlak verdi! Takıma küstü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında tarihi bir ilk yarı oynayan ancak sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da Angelino ve Victor Nelsson krizinin patlak verdiği iddia edildi.

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Galatasaray’da kriz patlak verdi! Takıma küstü

PERFORMANSI YETERSİZ
Fanatik'in haberine göre; 6 milyon euro satınalma opsiyonu bulunan Angelino, Beşiktaş maçında yenilen golde hata yaparken Okan Buruk tarafından Bayern Münih maçında yedek kulübesine çekilmişti. Büyük umutlarla transfer edilen İspanyol sol bekin gösterdiği performans teknik heyeti ve taraftarı da mutlu etmedi. Şu ana kadar toplam 15 resmi maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asist ile oynuyor.

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Galatasaray’da kriz patlak verdi! Takıma küstü

NELSSON KRİZİ PATLAK VERDİ
Geçtiğimiz sezon takımın as futbolcularından olan ve gelen transfer tekliflerini reddeden Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferi sonrası takımdan bıçak gibi kesildi. Geçtiğimiz dönemlerde Sevilla'nın resmi teklif yapmasına rağmen Galatasaray'ın satmaya yanaşmadığı Danimarkalı stoper bu durumdan dolayı çok üzgün...

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Galatasaray’da kriz patlak verdi! Takıma küstü

MİLLİ TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ
Düzenli olarak Danimarka Milli Takımı formasını terleten yıldız stoper, forma şansının azalmasıyla milli takım formasından da oldu. Victor Nelsson, Danimarka kadrosunda olmasına rağmen son 4 karşılaşmada forma şansı bulamadı.

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Galatasaray’da kriz patlak verdi! Takıma küstü

GALATASARAY'A KÜSTÜ
Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Bayern Münih'i konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson'u tribünlere çağırdı. Genç oyuncu maç öncesi ısınmaya katılmazken taraftarın çağrısına da tepki vermedi. Galatasaray'ın kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş maçında da Victor Nelsson, maç önünde hazırlığa çıkmadı. Başarılı oyuncu soyunma odasında kalmayı tercih etmişti.