Galatasaray'da kriz patlak verdi! Takıma küstü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bayern Münih'i elinden kaçıran Galatasaray'da kadro içerisinde forma şansı bulamayan Victor Nelsson'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Danimarkalı ismin bu durumdan mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 26.10.2023
13:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında tarihi bir ilk yarı oynayan ancak sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da Angelino ve Victor Nelsson krizinin patlak verdiği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
PERFORMANSI YETERSİZ Fanatik'in haberine göre; 6 milyon euro satınalma opsiyonu bulunan Angelino, Beşiktaş maçında yenilen golde hata yaparken Okan Buruk tarafından Bayern Münih maçında yedek kulübesine çekilmişti. Büyük umutlarla transfer edilen İspanyol sol bekin gösterdiği performans teknik heyeti ve taraftarı da mutlu etmedi. Şu ana kadar toplam 15 resmi maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asist ile oynuyor.
NELSSON KRİZİ PATLAK VERDİ Geçtiğimiz sezon takımın as futbolcularından olan ve gelen transfer tekliflerini reddeden Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferi sonrası takımdan bıçak gibi kesildi. Geçtiğimiz dönemlerde Sevilla'nın resmi teklif yapmasına rağmen Galatasaray'ın satmaya yanaşmadığı Danimarkalı stoper bu durumdan dolayı çok üzgün...
MİLLİ TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ Düzenli olarak Danimarka Milli Takımı formasını terleten yıldız stoper, forma şansının azalmasıyla milli takım formasından da oldu. Victor Nelsson, Danimarka kadrosunda olmasına rağmen son 4 karşılaşmada forma şansı bulamadı.
GALATASARAY'A KÜSTÜ Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Bayern Münih'i konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson'u tribünlere çağırdı. Genç oyuncu maç öncesi ısınmaya katılmazken taraftarın çağrısına da tepki vermedi. Galatasaray'ın kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş maçında da Victor Nelsson, maç önünde hazırlığa çıkmadı. Başarılı oyuncu soyunma odasında kalmayı tercih etmişti.