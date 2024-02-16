İsmail Kartal’dan kadroda revizyon! Yıldız ismi kulübeye çekiyor: İşte Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı 11’i

LİGDE 44. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 28 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı.