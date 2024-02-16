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Haberler Galeri İsmail Kartal'dan kadroda revizyon! Yıldız ismi kulübeye çekiyor: İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan kadroda revizyon! Yıldız ismi kulübeye çekiyor: İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de tarihinin en iyi sezonunu geçirmesine rağmen liderliği Galatasaray'a kaptıran İsmail Kartal ve öğrencileri, Çaykur Rizespor'u deplasmanda devirerek yara sarmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi İsmail Kartal'ın kafasındaki kadroyu belirlediği öğrenilirken, yıldız ismi kızağa çekeceği belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:06
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İsmail Kartal’dan kadroda revizyon! Yıldız ismi kulübeye çekiyor: İşte Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı 11’i

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, 17 Şubat Cumartesi saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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İsmail Kartal’dan kadroda revizyon! Yıldız ismi kulübeye çekiyor: İşte Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı 11’i

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla 6. sırada yer alıyor.

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İsmail Kartal’dan kadroda revizyon! Yıldız ismi kulübeye çekiyor: İşte Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı 11’i

Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'a karşı 2 puan kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışına devam etmek istiyor.

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İsmail Kartal’dan kadroda revizyon! Yıldız ismi kulübeye çekiyor: İşte Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı 11’i

LİGDE 44. RANDEVU
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 28 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı.

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İsmail Kartal’dan kadroda revizyon! Yıldız ismi kulübeye çekiyor: İşte Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı 11’i

8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 94 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.