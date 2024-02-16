16 Şubat 2024, Cuma
İsmail Kartal'dan kadroda revizyon! Yıldız ismi kulübeye çekiyor: İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de tarihinin en iyi sezonunu geçirmesine rağmen liderliği Galatasaray'a kaptıran İsmail Kartal ve öğrencileri, Çaykur Rizespor'u deplasmanda devirerek yara sarmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi İsmail Kartal'ın kafasındaki kadroyu belirlediği öğrenilirken, yıldız ismi kızağa çekeceği belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:06
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