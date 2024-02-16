Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti sonrası çarpıcı sözler: Katil, cinayet mekanına döndü
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup ederek rövanş avantaj elde etti. Spor yazarları zorlu maç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 16.02.2024
11:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:29
ZEKİ UZUNDURUKAN - ICARDI; BİR GOLCÜDEN FAZLASI İstanbul'da yağmurlu ve buz gibi bir havaya rağmen RAMS Park'ın tribünleri tıklım tıklım doluydu. Sarı-kırmızı bir çiçek bahçesi gibiydi tribünler. Olağanüstü bir coşku vardı... Helal olsun Galatasaray taraftarına! Destek dediğin böyle olur. Takımları sahada, onlar tribünde savaş verdi yeni bir zafer için...
Sparta Prag, maçın başında iki net pozisyona girdi. Nelsson ve Kaan Ayhan'ın yaptığı hatalar az daha bize pahalıya mal oluyordu. 15. dakikadan sonra oyun üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray, önce Barış Alper ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Ama bu pozisyon golün da habercisiydi.
Maça çok iyi başlayan Kerem Demirbay, Icardi'nin harika pasıyla soldan adeta hızlı bir tren gibi rakip kaleye indi ve sol ayağı ile topu iğne deliğinden geçirdi. Mükemmel bir gol attı Demirbay! Bu golden sonra Sparta Prag uzun süre kendine gelemedi.
Dün sahada çok farklı bir Icardi vardı. Orta sahaya kadar gelen Icardi, Galatasaray'ı bir maestro gibi yönetti. Barış Alper'e, Mertens'e, Kerem Aktürkoğlu'na harika servisler yaptı. Icardi bir golcüden daha fazlası... Yüreği ile Galatasaray sevdası ile oynuyor. Sorumluluk alıyor, bencillik yapmıyor, bütün takıma öğretmenlik, bilgelik yapıyor!
İlk yarıda Muslera, karşı karşıya iki pozisyonu çıkararak, büyük kaleci olduğunu dün bir kez daha belgeledi. İkinci yarının hemen başında golü yedik. Talihsiz bir gol klişesi var ya işte tam böyle bir gol... Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, duran top antrenörlüğünden teknik adamlığa geçti. Midtjylland'da savunma ve duran top antrenörüydü. Sparta Prag'ın beraberlik golü de bir duran top organizasyonundan geldi.