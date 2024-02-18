Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3’üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti .

BAKAN BAK MİLLİ GÜREŞÇİLERİ TEBRİK ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk ile gümüş madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş ve bronz madalya kazanan Osman Göçen için tebrik mesajı yayımladı.