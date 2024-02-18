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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon güreşçiyi telefonla arayarak kutladı.
AA
Giriş Tarihi: 18.02.2024 22:14Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 22:38