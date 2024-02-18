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Haberler Galeri Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon güreşçiyi telefonla arayarak kutladı.

AA
Giriş Tarihi: 18.02.2024 22:14 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 22:38
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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3’üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti .

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3’üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti .

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3’üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti .

Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3’üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti .

BAKAN BAK MİLLİ GÜREŞÇİLERİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk ile gümüş madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş ve bronz madalya kazanan Osman Göçen için tebrik mesajı yayımladı.

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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3’üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti .

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum. 74 kiloda gümüş madalya elde eden Soner Demirtaş ile 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."