İsmail Kartal'dan flaş karar! Yıldız isim kızağa çekiliyor | İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de maç eksiği ile 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Avrupa'da yaşadığı tarihi hezimet sonrası ligde yara sarmak istiyor. Evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal tüm planını 3 puan üzerine kurdu. Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan müjde gelirken, tecrübeli teknik adamın yıldız bir ismi kızağa çekeceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i...