17 Kasım 2023, Cuma
Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, büyük bir sürprize imza atmak üzere. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın savunma hattında önemli bir rol üstlenen başarılı futbolcu için harekete geçti. Bu muhtemel transfer, futbol camiasında heyecan yaratmaya aday. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:59
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6