Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, büyük bir sürprize imza atmak üzere. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın savunma hattında önemli bir rol üstlenen başarılı futbolcu için harekete geçti. Bu muhtemel transfer, futbol camiasında heyecan yaratmaya aday. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...