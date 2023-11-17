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Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, büyük bir sürprize imza atmak üzere. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın savunma hattında önemli bir rol üstlenen başarılı futbolcu için harekete geçti. Bu muhtemel transfer, futbol camiasında heyecan yaratmaya aday. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:59
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Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro’su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer

Ara transfer dönemine yönelik hazırlıklarını şimdiden sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına yapmayı planladığı takviyelerle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, eski Galatasaraylı bir futbolcu ile ilgileniyor. Bu muhtemel transfer, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak nitelikte. İşte Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek hamle…

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Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro’su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer

Fenerbahçe, ara transfer dönemine güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvadı. Özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntılar ve Samet Akaydın'ın takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle, sarı-lacivertli ekip stoper takviyesine odaklandı.

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Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro’su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer

GALATASARAY'IN SAVUNMA KALESİ MARCAO GÜNDEMDE!

Fenerbahçe'nin bomba transfer hamlesi ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao üzerine odaklandı. Sevilla'dan transfer edilen ancak beklenen verimi alamayan Marcao, sarı-lacivertli formayla tekrar Türkiye'ye dönebilir. Fenerbahçe yönetimi, Sevilla'nın 6-8 milyon Euro civarındaki talebini karşılamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro’su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer

KİRALIK OLARAK DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!

Sevilla'nın Marcao için belirlediği transfer ücretine karşılık Fenerbahçe'nin teklif sunması beklenirken, transferin kiralık olarak da gerçekleşme ihtimali masada. Marcao'nun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe formasıyla tekrar sahalara çıkmak istediği belirtiliyor.

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Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro’su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMA GÜCÜNE KATKI SAĞLAYACAK İSİM: MARCAO!

Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Marcao transferiyle savunma hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Marcao'nun tecrübesi ve yetenekleriyle, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.