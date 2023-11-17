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96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Süper Lig'in heyecan dolu 12. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, milli araya lider olarak girmişti. Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturabilmek adına ara transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırıyor. Bu kapsamda, dünya futboluna damgasını vuran bir santrfor için girişimlere başlayabileceği konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:00
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96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları büyük bir heyecanla devam ederken, forvet hattındaki revizyonlar konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Leipzig forması giyen Timo Werner ile ilgili sarı-lacivertli kulübe müjdeli bir haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın liderliğinde yeni sezona muazzam bir başlangıç yapan Fenerbahçe, hem içerde hem de Avrupa'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kanarya, 10'u Süper Lig, 9'u UEFA Konferans Ligi olmak üzere oynadığı 19 maçta yenilgi ve beraberlik yüzü görmeden büyük bir seri yakalamıştı.

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96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Ancak bu olağanüstü seriyi Trabzonspor, Kadıköy'de oynanan 11. hafta maçında 3-2'lik skorla sonlandırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'da ilk yenilgisini almıştı.

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96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Süper Lig'deki 12. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, aldığı 1 puanla liderliğe yükseldi. 12 haftada topladığı 31 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ı averaj avantajıyla geride bırakan sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor.

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96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…

İsmail Kartal ve öğrencileri, liderliklerini sürdürerek taraftarlarına umut dolu bir sezon yaşatma hedefine kararlılıkla ilerliyor.