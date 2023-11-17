17 Kasım 2023, Cuma
96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
Süper Lig'in heyecan dolu 12. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, milli araya lider olarak girmişti. Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturabilmek adına ara transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırıyor. Bu kapsamda, dünya futboluna damgasını vuran bir santrfor için girişimlere başlayabileceği konuşuluyor.
Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:00
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