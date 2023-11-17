96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın liderliğinde yeni sezona muazzam bir başlangıç yapan Fenerbahçe, hem içerde hem de Avrupa'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kanarya, 10'u Süper Lig, 9'u UEFA Konferans Ligi olmak üzere oynadığı 19 maçta yenilgi ve beraberlik yüzü görmeden büyük bir seri yakalamıştı.