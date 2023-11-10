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Arda Güler şanssızlığı! Real Madrid'in antrenmanına katılmadı | Valenci maçında kadroda olacak mı?

Sezon başında Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in bugünkü antrenmanına çıkmadı. La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid cumartesi akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.

Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 14:03
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Arda Güler şanssızlığı! Real Madrid’in antrenmanına katılmadı | Valenci maçında kadroda olacak mı?

Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

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Arda Güler şanssızlığı! Real Madrid’in antrenmanına katılmadı | Valenci maçında kadroda olacak mı?

Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

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Arda Güler şanssızlığı! Real Madrid’in antrenmanına katılmadı | Valenci maçında kadroda olacak mı?

Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.

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Arda Güler şanssızlığı! Real Madrid’in antrenmanına katılmadı | Valenci maçında kadroda olacak mı?

Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

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Arda Güler şanssızlığı! Real Madrid’in antrenmanına katılmadı | Valenci maçında kadroda olacak mı?

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.