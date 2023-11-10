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Arda Güler şanssızlığı! Real Madrid'in antrenmanına katılmadı | Valenci maçında kadroda olacak mı?
Sezon başında Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in bugünkü antrenmanına çıkmadı. La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid cumartesi akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.
Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:03Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 14:03