04 Şubat 2024, Pazar
Beşiktaş-Trabzonspor derbisi! İstanbul'da kritik karşılaşma! İşte muhtemel ilk 11'ler
Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Arda Kardeşler tarafından yönetilen Beşiktaş-Trabzonspor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Zorlu derbi öncesi her iki hoca da ilk 11'ine son şeklini verdi. Beşiktaş-Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:48
- 1
- 29
- 2
- 29
- 3
- 29
- 4
- 29
- 5
- 29