Beşiktaş-Trabzonspor derbisi! İstanbul'da kritik karşılaşma! İşte muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Arda Kardeşler tarafından yönetilen Beşiktaş-Trabzonspor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Zorlu derbi öncesi her iki hoca da ilk 11'ine son şeklini verdi. Beşiktaş-Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.