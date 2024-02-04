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Beşiktaş-Trabzonspor derbisi! İstanbul'da kritik karşılaşma! İşte muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Arda Kardeşler tarafından yönetilen Beşiktaş-Trabzonspor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Zorlu derbi öncesi her iki hoca da ilk 11'ine son şeklini verdi. Beşiktaş-Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:48
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Beşiktaş-Trabzonspor derbisi! İstanbul’da kritik karşılaşma! İşte muhtemel ilk 11’ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
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Beşiktaş-Trabzonspor derbisi! İstanbul’da kritik karşılaşma! İşte muhtemel ilk 11’ler
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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Beşiktaş-Trabzonspor derbisi! İstanbul’da kritik karşılaşma! İşte muhtemel ilk 11’ler
Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.
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Beşiktaş-Trabzonspor derbisi! İstanbul’da kritik karşılaşma! İşte muhtemel ilk 11’ler
Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.
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Beşiktaş-Trabzonspor derbisi! İstanbul’da kritik karşılaşma! İşte muhtemel ilk 11’ler
Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.