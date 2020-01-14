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İngilizlerden ses getiren Arda Turan haberi! Turan ve Raiola...
Devre arası transfer döneminde Başakşehir'den ayrılarak eski takımı Galatasaray'a dönmesi beklenen Arda Turan'a yönetim tarafından kapı açılmamıştı. Boşta kalan yıldız oyuncu hakkında bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. The Guardian gazetesinden Jonathan Liew, Başakşehir ile yollarını ayıran, Galatasaray'a dönüşü ise kesinleşmeyen Arda Turan'ın ünlü menajer Mino Raiola ile telefonla görüşmesini hikayeleştirerek ilginç bir şekilde okuyucularına sundu. "Arda'nın Raiola'yı araması çok zoruma gitti! Hayatımda böyle bir yalan görmedim, insanlar kafayı yemişler" dedi. İşte Guardian'ın kurguladığı Raiola-Arda Turan görüşmesi.
Giriş Tarihi: 14.01.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 15:21
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İngilizlerden ses getiren Arda Turan haberi! Turan ve Raiola...
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İngilizlerden ses getiren Arda Turan haberi! Turan ve Raiola...
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İngilizlerden ses getiren Arda Turan haberi! Turan ve Raiola...
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İngilizlerden ses getiren Arda Turan haberi! Turan ve Raiola...
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İngilizlerden ses getiren Arda Turan haberi! Turan ve Raiola...