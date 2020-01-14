İngilizlerden ses getiren Arda Turan haberi! Turan ve Raiola...

A: "Ne demek istiyorsun? Ben Arda Turan. Bak, Mino, biliyorum saat çok geç ama yardımına ihtiyacım var. Bana bu yardımı yapabilecek tek kişi sensin. Bana yeni bir kulüp lazım."

Raiola, Arda Turan'ın sesindeki tonu fark etti ve hem övgü hem de çaresizliği aynı anda gördü. Normalde böyle bir ses tonu duyduğunda avına yaklaşan bir avcı gibi olurdu ama bu sefer bir şeyler farklıydı...

R: "Zaten bir kulübün var." diye cevap verdi. "Barcelona'dasın."