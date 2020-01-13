Anderson Talisca resmen açıklandı! Adı Türkiye'de Beşiktaş,Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için resmi karar verildi. Ünlü futbolcu futbol hayatını Çin'de sürdürmeye devam edecek. İşte merakla beklenen gelişmenin perde arkası... Giriş Tarihi: 13.01.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 10:30
Fotomaç'ın haberine göre; Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan son haftalarda özellikle Trabzonspor iddialarıyla gündemden düşmeyen Talisca için Çin'den açıklama geldi.
Yıldız futbolcu Guangzhou'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna alındı. Kural gereği iki futbolcusunu dışarıda bırakmak zorunda kalan Guangzhou, Talisca'dan vazgeçmedi ve Brezilyalı oyuncuyu kadroya aldı.
Teknik Direktör Cannavaro ise Talisca'nın takım için çok önemli olduğunu ve onun yeteneklerinin takıma büyük katkı sağladığını söyledi.
''BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE BİZE BÜYÜK KATKISI OLACAK'' Cannavaro, "Talisca bizim için önemli bir oyuncu. Ağır bir sakatlık yaşadı ama yeniden form tuttu. Yeteneklerine çok inanıyorum. Bundan sonraki dönemde de bize büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı. TALISCA'NIN ÇİN PERFORMANSI
Talisca, Guangzhou formasıyla Çin'de ligde oynadığı 36 maçta 27 gol attı ve 11 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.