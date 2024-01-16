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İngiliz devi Sacha Boey'in peşinde! Galatasaray'la temasa geçti

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Sacha Boey, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ederken Arsenal'in yıldız isim için Galatasaray'la temasa geçtiği öğrenildi. Arsenal'in devre arasında transferi bitirmek istediği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:29
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İngiliz devi Sacha Boey’in peşinde! Galatasaray’la temasa geçti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti.

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İngiliz devi Sacha Boey’in peşinde! Galatasaray’la temasa geçti

Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

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İngiliz devi Sacha Boey’in peşinde! Galatasaray’la temasa geçti

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Nelsson ve Mertens (p) kaydetti.

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İngiliz devi Sacha Boey’in peşinde! Galatasaray’la temasa geçti

Kayserispor'un Aylton ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

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İngiliz devi Sacha Boey’in peşinde! Galatasaray’la temasa geçti

Galatasaray bu sonuçla puanını 51'e yükselterek zirve takibini sürdürürken, bu sezonki 7. yenilgisini alan Kayserispor ise 29 puanda kaldı.