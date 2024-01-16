16 Ocak 2024, Salı
İngiliz devi Sacha Boey'in peşinde! Galatasaray'la temasa geçti
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Sacha Boey, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ederken Arsenal'in yıldız isim için Galatasaray'la temasa geçtiği öğrenildi. Arsenal'in devre arasında transferi bitirmek istediği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:29
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