İngiliz devi Sacha Boey'in peşinde! Galatasaray'la temasa geçti

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Sacha Boey, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ederken Arsenal'in yıldız isim için Galatasaray'la temasa geçtiği öğrenildi. Arsenal'in devre arasında transferi bitirmek istediği iddia edildi.