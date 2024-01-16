16 Ocak 2024, Salı
Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası yıldız isim için flaş sözler: Böyle gamsızını görmedim
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, karşılaşmayı Nelsson ve Mertens'in golleriyle zor da olsa kazanmayı bildi. Ligde puanını 51'e yükselten sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe'yi takibini sürdürürken, spor yazarları karşılaşmanın ardından çok çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:51
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