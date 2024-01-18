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Fatih Terim Süper Lig'den bir isim daha alıyor! O yıldızla kendi görüştü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yunanistan'dan Panathinaikos ekibinin başına geçen Fatih Terim, Samet Akaydin'dan sonra Türkiye'den ikinci transferini de yapıyor. Yunan ekibi Trabzonspor forması giyen Bakasetas için temaslarına devam ederken, Terim'in raporu doğrultusunda bir yıldızı daha gündemine aldı. Fatih Terim de o isimle transfer için bizzat görüştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 10:53
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Fatih Terim Süper Lig’den bir isim daha alıyor! O yıldızla kendi görüştü

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçmişti.

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Fatih Terim Süper Lig’den bir isim daha alıyor! O yıldızla kendi görüştü

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'la karşılaştı.

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Fatih Terim Süper Lig’den bir isim daha alıyor! O yıldızla kendi görüştü

Terim'in öğrencileri, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadelede penaltılarda 7-6 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

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Fatih Terim Süper Lig’den bir isim daha alıyor! O yıldızla kendi görüştü

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralanan Samet Akaydın da 106. dakikada oyuna girerek karşılaşmada süre aldı.

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Fatih Terim Süper Lig’den bir isim daha alıyor! O yıldızla kendi görüştü

Fatih Terim, Yunan ekibiyle mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.