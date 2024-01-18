Fatih Terim Süper Lig'den bir isim daha alıyor! O yıldızla kendi görüştü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yunanistan'dan Panathinaikos ekibinin başına geçen Fatih Terim, Samet Akaydin'dan sonra Türkiye'den ikinci transferini de yapıyor. Yunan ekibi Trabzonspor forması giyen Bakasetas için temaslarına devam ederken, Terim'in raporu doğrultusunda bir yıldızı daha gündemine aldı. Fatih Terim de o isimle transfer için bizzat görüştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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