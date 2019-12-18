18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İddaa'nın favorisi Barcelona! İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları!

Barcelona - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. 180 ülkede canlı olarak yayınlanacak El Clasico öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler yayın bilgileri ve saatini araştırırken, bir yandan da muhtemel 11'ler ve son gelişmeler araştırılıyor. Dev karşılaşma öncesi resmi bahis organı İddaa'nın iki takım için belirlediği oranlar da merak konusu. İddaa, Barcelona'yı maçın favorisi olarak gösterdi. Real Madrid'de sürpriz sayılabilecek bir oran verildi. Beraberliğin oranı da yüksek. İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları!

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:00
  • 1
  • 13
İddaa'nın favorisi Barcelona! İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları!

Barcelona, La Liga'nın 17'nci haftasında ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek. Dünyanın en büyük derbisi dünyayı ekranlara kilitleyecek. 180 ülkeden canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi iki takımın da eksikleri bulunuyor. Karşılaşmanın İddaa oranları da belli oldu. Buna göre; Barcelona karşılaşmanın favorisi oldu. Real Madrid ise sürpriz bir oranla listede yer aldı. İşte karşılaşmanın detayları ve bahis oranları...

MAÇ BİR KEZ DAHA ERTELENEBİLİR HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 2
  • 13
İddaa'nın favorisi Barcelona! İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları!

POLİTİK DURUMLARIN GÖLGESİNDE OYNANACAK

Politik durumların yarattığı güvenlik gerekçesi nedeniyle ertelenen Barcelona – Real Madrid derbisi bugün oynanacak. 35 puanla zirveyi paylaşan iki ekibin karşılaşması aynı zamanda teknik direktörlerin kader maçı olacak. Barcelona'da Ernesto Valverde, Real Madrid'de ise Zinedine Zidane eleştirilerin odağındaki iki isim. Hesapta olmayan puan kayıpları iki takım taraftarının da sabrını taşırmış durumda. Bu nedenle olası bir mağlubiyet iki hocadan birini işinden edebilir.

EL CLASİCO SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 3
  • 13
İddaa'nın favorisi Barcelona! İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları!

DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkilemişti. 26 Ekim'de oynanması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı güvenlik gerekçesi ile ileri bir tarihe ertelenmişti.

  • 4
  • 13
İddaa'nın favorisi Barcelona! İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları!

İDDAA'NIN FAVORİSİ BARCELONA

İddaa karşılaşmanın resmi bahis oranlarını açıkladı. Buna göre, Barcelona favori olarak belirlendi. Ev sahibi ekip 1.55 orana sahip. Konuk Real Madrid için ise sürpriz sayılacak bir oran verildi. Real Madrid'in galibiyeti için 3.25 oran belirlendi. Beraberlik için ise 3.30 oran verildi.

  • 5
  • 13
İddaa'nın favorisi Barcelona! İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları!

PUANLAR EŞİT

El Clasico ile, La Liga'da 17'inci hafta tamamlanmış olacak. Barcelona, 17'nci haftaya 35 puanla lider girdi. Zidane'nin öğrencileri de 35 puana sahip. İki takım arasındaki karşılaşma puanların eşit olması nedeniyle de çok daha gergin bir ortamda oynanacak. Real Madrid rakibini yenmeyi başarırsa, deplasmandan lider olarak dönecek. Karşılaşma berabere biterse aynı pozisyon sürecek. Barcelona kazanırsa iki takım arasında 3 puanlık fark oluşacak.