İddaa'nın favorisi Barcelona! İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları!

Barcelona - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. 180 ülkede canlı olarak yayınlanacak El Clasico öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler yayın bilgileri ve saatini araştırırken, bir yandan da muhtemel 11'ler ve son gelişmeler araştırılıyor. Dev karşılaşma öncesi resmi bahis organı İddaa'nın iki takım için belirlediği oranlar da merak konusu. İddaa, Barcelona'yı maçın favorisi olarak gösterdi. Real Madrid'de sürpriz sayılabilecek bir oran verildi. Beraberliğin oranı da yüksek. İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları!

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





