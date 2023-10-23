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Haberler Galeri Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? | Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı?

Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? | Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın (24 EKİM 2023 SALI) Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Peki, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı? Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Teknik adam Okan Buruk'un ilk 11 tercihi ne olur? İŞTE SON DAKİKA SPOR HABERİMİZİN AYRINTILARI VE GALATASARAY İLE BAYERN MÜNİH'İN MUHTEMEL 11'LERİ...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 09:58
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Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? | Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı?

GALATASARAY HABERİ | UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki güçlü temsilcimiz Galatasaray, A Grubu üçüncü hafta maçında yarın (24 EKİM 2023 SALI) Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak.

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Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? | Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı?

Peki, teknik direktör Okan Buruk'un tercihi hangi yönde olacak? Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? | Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı? İşte detaylar…

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Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? | Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı?

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI?

RAM Park'ta yapılacak maç, saat 19.45 başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak.

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Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? | Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı?

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

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Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? | Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı?

ASLAN'IN KARNESİ

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İstanbul'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci müsabakasında konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester United'i 3-2 mağlup etti.