Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? | Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın (24 EKİM 2023 SALI) Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Peki, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı? Galatasaray Bayern Münih müsabakası saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Teknik adam Okan Buruk'un ilk 11 tercihi ne olur? İŞTE SON DAKİKA SPOR HABERİMİZİN AYRINTILARI VE GALATASARAY İLE BAYERN MÜNİH'İN MUHTEMEL 11'LERİ...