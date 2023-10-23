HaberlerGaleriBayern Münih maçına saatler kala Galatasaray'a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek
Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray'a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek
Galatasaray'ın güçlü orta saha oyuncusu Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası gündemi sallıyor. Lucas Torreira, Galatasaray forması altında etkileyici bir performans sergileyerek taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Futbol dünyasının transfer söylentileri her zaman heyecan verici olmuştu. İşte tarihe geçecek transfere ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:15Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 12:15