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Haberler Galeri Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray'a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray'a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Galatasaray'ın güçlü orta saha oyuncusu Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası gündemi sallıyor. Lucas Torreira, Galatasaray forması altında etkileyici bir performans sergileyerek taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Futbol dünyasının transfer söylentileri her zaman heyecan verici olmuştu. İşte tarihe geçecek transfere ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 12:15
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Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray’a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Galatasaray'ın orta sahasının belirgin isimlerinden biri olan Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası futbol dünyasını sallıyor. Uruguayan oyuncu, Galatasaray'da sergilediği etkileyici performansla taraftarların gönlünde taht kurmuş ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer almıştı. Şimdi, Torreira'nın adının uluslararası transfer söylentilerinde yer alması, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor.

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Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray’a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, İspanyol basınında çıkan transfer iddialarıyla gündeme geldi. İddialara göre LaLiga ekibi Celta Vigo, Lucas Torreira'yı ara transfer döneminde transfer etmek için resmi teklif hazırlığı yapıyor.

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Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray’a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta süre alırken, toplamda 676 dakika sahada kaldı.

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Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray’a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Özellikle Atletico Madrid'de de LaLiga deneyimi bulunan Torreira için Celta Vigo'nun öncelikli hedef olduğu belirtiliyor.

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Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray’a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Bu iddia, Galatasaray taraftarları ve futbolseverler arasında büyük bir merakla beklenirken, oyuncunun kariyeri açısından LaLiga'ya dönüşünün ne şekilde sonuçlanacağını görmek için transfer penceresinin açılmasını bekliyor.