Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray’a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Galatasaray'ın orta sahasının belirgin isimlerinden biri olan Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası futbol dünyasını sallıyor. Uruguayan oyuncu, Galatasaray'da sergilediği etkileyici performansla taraftarların gönlünde taht kurmuş ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer almıştı. Şimdi, Torreira'nın adının uluslararası transfer söylentilerinde yer alması, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor.