7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Tüm maçlarını kazanarak zirveye yerleşen sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hedefine ulaşmak için devre arasında da transfer atağına geçecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle takımdaki 6 numara pozisyonunu güçlendirmek için ısrarlı olduğu biliniyor. İşte Kanarya'nın eksik parçasını tamamlayacak dünya yıldızı o isim...