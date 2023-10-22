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Haberler Galeri 7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak

7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Tüm maçlarını kazanarak zirveye yerleşen sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hedefine ulaşmak için devre arasında da transfer atağına geçecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle takımdaki 6 numara pozisyonunu güçlendirmek için ısrarlı olduğu biliniyor. İşte Kanarya'nın eksik parçasını tamamlayacak dünya yıldızı o isim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 21:39
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7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde büyük bir satış yapmanın ardından, kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çekici bir performans sergiliyor. Trendyol Süper Lig'de 9'da 9 yaparak liderlik koltuğuna oturan Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde de 2'de 2 yaparak Avrupa sahnesindeki iddiasını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla talep ettiği 6 numara pozisyonu için çalışmalar devam ederken, aynı zamanda Fenerbahçe'nin dünya çapında tanınmış bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katma girişimi, kulüp yönetimi ve taraftarları heyecanlandırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği büyük satışlar ve kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu sezon oluşturulan güçlü kadrodan oldukça memnun ve uzun süredir özlenen şampiyonluğa inançla yaklaşıyorlar.

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7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak

Kulüp yönetimi, devre arasında takımı daha da güçlendirmek ve şampiyonluk hasretini sonlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak

6 NUMARAYA DÜNYA YILDIZI

Teknik direktör İsmail Kartal, fazla transfer yapma isteği yerine, nokta atışı takviyelerle şampiyonluğa ulaşabileceklerine inanıyor. İsmail Kartal'ın listesindeki öncelikli hedef, Monaco forması giyen Youssouf Fofana.

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7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak

24 yaşındaki bu oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve Fenerbahçe, devre arasında onu kadrolarına katmak için cüzi bir bedelle anlaşmayı planlıyor. Fofana, Fransız ekibi Monaco'nun Avrupa sahnesine katılmadığı bir dönemde, yeteneklerini daha fazla sergileme fırsatı arıyor.