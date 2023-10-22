22 Ekim 2023, Pazar
7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Tüm maçlarını kazanarak zirveye yerleşen sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hedefine ulaşmak için devre arasında da transfer atağına geçecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle takımdaki 6 numara pozisyonunu güçlendirmek için ısrarlı olduğu biliniyor. İşte Kanarya'nın eksik parçasını tamamlayacak dünya yıldızı o isim...
Giriş Tarihi: 22.10.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 21:39
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