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Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya'nın ve spor camiasının acı günü
Sabah Gazetesinin usta yazarı Hıncal Uluç, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hastalığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Uluç, geçtiğimiz pazar günü saat 23.00 sularında hayatını kaybetti. Duayen isminin vefat haberini alan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta gazeteci için Turkuvaz Medya önünde tören düzenleniyor.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:23Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:28