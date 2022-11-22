Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya’nın ve spor camiasının acı günü

10'A YAKIN AMELİYAT GEÇİRDİ

İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Hıncal Uluç şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçirmişti.