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Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya'nın ve spor camiasının acı günü

Sabah Gazetesinin usta yazarı Hıncal Uluç, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hastalığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Uluç, geçtiğimiz pazar günü saat 23.00 sularında hayatını kaybetti. Duayen isminin vefat haberini alan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta gazeteci için Turkuvaz Medya önünde tören düzenleniyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:28
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Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya’nın ve spor camiasının acı günü

Turkuvaz Medya Grubu'nun başarılı yazarı ve spor camiasının duayen ismi Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya’nın ve spor camiasının acı günü

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Duayen gazeteci Hıncal Uluç için bugün saat 11.15'te Turkuvaz Medya TEM Medya Merkezi'nde tören düzenleniyor.

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Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya’nın ve spor camiasının acı günü

Törenin ardından Uluç'un naaşı Zincirlikuyu Camii'ne gönderilecek. Öğle ezanına müteakıben kılınacak cenaze namazı sonrası Uluç Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya’nın ve spor camiasının acı günü

Uzun yıllardır medya sektöründe yorumculuk ve köşe yazarlığı yapan duayen gazeteci Hıncal Uluç saat 23.00'da hayatını kaybetti. A Spor ve Sabah Gazetesi'nin duayen ismi Hıncal Uluç 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta gazeteci 6 aydır sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

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Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya’nın ve spor camiasının acı günü

10'A YAKIN AMELİYAT GEÇİRDİ
İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Hıncal Uluç şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçirmişti.