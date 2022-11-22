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Haberler Galeri 2022 Dünya Kupası Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2! Dev turnuvaya damgasını vuran galibiyet

2022 Dünya Kupası Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2! Dev turnuvaya damgasını vuran galibiyet

FIFA 2022 Dünya Kupası Katar'da oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Günün açılış maçında Arjantin, Suudi Arabistan ile karşılaştı. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin'in Suudi Arabistan'ı rahat geçeceği tahmin edilirken, 90 dakikanın sonunda sahaya şoke eden bir sonuç çıktı. Arabistan, yıldızlarla dolu rakibini 2-1 mağlup ederek kupada flaş bir galibiyet aldı.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 15:50
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2022 Dünya Kupası Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2! Dev turnuvaya damgasını vuran galibiyet

IFA Dünya Kupası fırtına gibi başladı! Katar'ın ev sahipliğini yaptığı turnuvanın üçüncü gününde Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok gol pozisyonunun yaşandığı C Grubu'nun ilk mücadelesinde kazanan taraf Suudi Arabistan oldu.

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2022 Dünya Kupası Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2! Dev turnuvaya damgasını vuran galibiyet

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynaan müsabaka, Suudi Arabistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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2022 Dünya Kupası Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2! Dev turnuvaya damgasını vuran galibiyet
Suudi Arabistan'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari kaydetti. Arjantin'in tek sayısı ise 10. dakikada Lionel Messi'nin penaltısından geldi.
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2022 Dünya Kupası Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2! Dev turnuvaya damgasını vuran galibiyet
Bu sonucun ardından sürpriz bir galibiyete imza atan Suudi Arabistan, turnuvaya 3 puanla başladı. Favoriler arasında gösterilen Arjantin ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.
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2022 Dünya Kupası Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2! Dev turnuvaya damgasını vuran galibiyet
Arjantin, gelecek maçta 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Polonya ile kozlarını paylaşacak.