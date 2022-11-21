Dünya Kupası’na imza attı! Katar’da Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi gece damga vurdu

"BİZİ ŞU ANDA BİRLEŞTİREN ŞEY, BİZİ AYIRANDAN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Bunun üzerine ise Freeman, "Onu görebiliyorum. Bizi şu anda burada birleştiren şey, bizi ayırandan çok daha büyük." dedi.