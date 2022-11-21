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Dünya Kupası’na imza attı! Katar’da Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın Kur'an dinletisi gece damga vurdu
Dün akşam Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda ünlü oyuncu ve Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile Katar FIFA Temsilcisi Ghanim Al Muftah Kur'an-ı Kerim dinletisi geceyi parlattı. İkilinin arasında geçen diyalog ise sosyal medyada da oldukça ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:19Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:19