21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya Kupası’na imza attı! Katar’da Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın Kur'an dinletisi gece damga vurdu

Dünya Kupası’na imza attı! Katar’da Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın Kur'an dinletisi gece damga vurdu

Dün akşam Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda ünlü oyuncu ve Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile Katar FIFA Temsilcisi Ghanim Al Muftah Kur'an-ı Kerim dinletisi geceyi parlattı. İkilinin arasında geçen diyalog ise sosyal medyada da oldukça ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:19
  • 1
  • 55
Dünya Kupası’na imza attı! Katar’da Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi gece damga vurdu

Dünyanın heyecanla beklediği Dünya Kupası'nın açılış maçı geçen akşam Katar'da yapıldı. Büyük bir heyecanın yaşandığı gecede ünlü oyuncu Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile Katar'ın FIFA elçisi Ghanim Al Muftah'ın diyaloğu gecenin en dikkat çeken anlarından oldu.

KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI'NA MORGAN FREEMAN'IN KUR'AN DİNLETİSİ DAMGA VURDU/ VİDEO İZLE

Freeman ile Al Muftah, Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi 13. ayeti üzerinden diyalog kurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 55
Dünya Kupası’na imza attı! Katar’da Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi gece damga vurdu

Freeman'ın "Bu kadar ülke, dil ve kültür bir tek yol kabul edilirse nasıl bir araya gelebilir?" sözleri üzerine Al Muftah 13. ayette geçen sözlere yer verdi.

  • 3
  • 55
Dünya Kupası’na imza attı! Katar’da Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi gece damga vurdu

Al Muftah, "Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi soylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstününüz en çok takva sahibi olanınızdır. Allah bilendir, haberdar olandır" ifadelerine yer verdi.

  • 4
  • 55
Dünya Kupası’na imza attı! Katar’da Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi gece damga vurdu

"BİZİ ŞU ANDA BİRLEŞTİREN ŞEY, BİZİ AYIRANDAN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Bunun üzerine ise Freeman, "Onu görebiliyorum. Bizi şu anda burada birleştiren şey, bizi ayırandan çok daha büyük." dedi.

  • 5
  • 55
Dünya Kupası’na imza attı! Katar’da Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi gece damga vurdu

Al Muftah da cevap olarak "Birbirimizden öğrenebilmek ve farklılıklarımızda güzellik bulabilmek için bu dünyaya milletler olarak dağıldığımıza inanarak yetiştirileceğiz." dedi.