EURO 2024'e veda ettik! Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper gözyaşlarını tutamadı

EURO 2024'teki maceramız bugün itibariyle resmen sona erdi. Hollanda karşısında yarı final hedefleyen Türkiye mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İkinci devre ise 2-1'lik Hollanda üstünlüğüyle sona erdi. Milli Takım oyuncuları Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Barış Alper Milli Takımın Hollanda'ya elendiğimiz maçtan sonra gözyaşlarını tutamadı. İşte kare kare o anlar...