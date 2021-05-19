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Haberler Galeri Son dakika | Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Beşiktaş devreye girdi

Son dakika | Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Beşiktaş devreye girdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de ligi 3. sırada bitirmenin sıkıntıları başladı. Yönetim, kupasız geçen bu sezon sonrası takımda radikal kararlar alacak. Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olmasıyla birlikte yedek kulübesinde kalan Gustavo, takımdan ayrılacak. Brezilyalı yıldız gelecek sezon ilk 11 oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Öte yandan kulübün de Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak için bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın oldukça ilgisini çeken yıldız orta saha, önümüzdeki sezon siyah beyazlı takıma katılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.05.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 09:24
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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Beşiktaş devreye girdi

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sezonu üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Beşiktaş devreye girdi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu...

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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Beşiktaş devreye girdi
Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak.
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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Beşiktaş devreye girdi
23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Beşiktaş devreye girdi

4 YILLIK İMZA ATMIŞTI
Yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon eurodan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor.