Fenerbahçe'de şok ayrılık! Sezon başında gelmişti devre arasında gidiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirvedeki yerini bırakmayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız verdi. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-lacivertlilerde diğer yandan da ayrılan isimler netleşiyor. Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan yıldız ismin devre arasında ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...