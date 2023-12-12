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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Sezon başında gelmişti devre arasında gidiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirvedeki yerini bırakmayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız verdi. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-lacivertlilerde diğer yandan da ayrılan isimler netleşiyor. Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan yıldız ismin devre arasında ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:04
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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Sezon başında gelmişti devre arasında gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş derbisini kazanarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Sezon başında gelmişti devre arasında gidiyor

UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Spartak Trnava maçına hazırlanan sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği arttı.

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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Sezon başında gelmişti devre arasında gidiyor

Kanarya ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Sezon başında gelmişti devre arasında gidiyor

Sezon başında yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmıştı.

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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Sezon başında gelmişti devre arasında gidiyor

Sarı-lacivertliler; Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi takviyelerle büyük ses getirdi.