12 Aralık 2023, Salı
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Sezon başında gelmişti devre arasında gidiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirvedeki yerini bırakmayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız verdi. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-lacivertlilerde diğer yandan da ayrılan isimler netleşiyor. Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan yıldız ismin devre arasında ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:04
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