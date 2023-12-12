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Haberler Galeri Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! Okan Buruk Kopenhag'ı bu 11'le devirecek

Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! Okan Buruk Kopenhag'ı bu 11'le devirecek

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına çıkacak olan Galatasaray, Danimarka'da Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip kazanarak adını son 16'ya yazdırmak isterken, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'ten gelen iyi haberler moralleri yükseltti. Teknik direktör Okan Buruk'un zorlu karşılaşma öncesi kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Kopenhag - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 12.12.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 13:14
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! Okan Buruk Kopenhag’ı bu 11’le devirecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu son maçında Kopenhag ile tarihi bir maça çıkacak.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! Okan Buruk Kopenhag’ı bu 11’le devirecek

5 puanı bulunan sarı-kırmızılılara gruptan çıkmak için galibiyet gerekiyor.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! Okan Buruk Kopenhag’ı bu 11’le devirecek

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! Okan Buruk Kopenhag’ı bu 11’le devirecek

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! Okan Buruk Kopenhag’ı bu 11’le devirecek

Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Cimbom, Danimarka'ya moralli gidecek.