Halil Umut Meler hangi takımlı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…

Trendyol Süper Lig'in 28. Haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisini oynanacak. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler oldu. Maç öncesi iki takımın taraftarı ise Meler'in nereli ve hangi takımlı olduğunu merak etmeye başladı. İşte Halil Umut Meler ve Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…