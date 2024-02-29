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Haberler Galeri Halil Umut Meler hangi takımlı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…

Halil Umut Meler hangi takımlı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…

Trendyol Süper Lig'in 28. Haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisini oynanacak. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler oldu. Maç öncesi iki takımın taraftarı ise Meler'in nereli ve hangi takımlı olduğunu merak etmeye başladı. İşte Halil Umut Meler ve Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…

Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:20
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Halil Umut Meler hangi takımlı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında görev yapacak hakemleri belirledi. 3 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek isim ise Halil Umut Meler oldu.

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Halil Umut Meler hangi takımlı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray taraftarı olduğu belirtiliyor.

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Halil Umut Meler hangi takımlı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi. Babası Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı.

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Halil Umut Meler hangi takımlı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…

Aslen Makedon göçmeni olan Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadı.

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Halil Umut Meler hangi takımlı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar…

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.