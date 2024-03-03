Beşiktaş Galatasaray maçı | Bir derbiden daha fazlası! Ligin kaderi belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak. Fernando Santos'la birlikte yükselişe geçen Beşiktaş, rakibi Galatasaray'a kendi evinde kurduğu ezici üstünlüğü sürdürmek istiyor. Yeni stadında sarı kırmızılı takıma hiç kaybetmeyen siyah beyazlı ekibin imha planı da hazır. Galatasaray'da ise Okan Buruk "bir derbiden daha fazlası" parolasıyla hazırladığı takımının ilk 11'ine son şeklini verdi. Şampiyonluk yarışının kritik eşiği olan derbi öncesi Beşiktaş'ın zaaflarını takımına ezberleten Okan hoca, derbide 3 puan alarak yarışın psikolojik üstünlüğünü de ele geçirmek istiyor. Gelen son dakika bilgisine göre; maçın VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Giriş Tarihi: 03.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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