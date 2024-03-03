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Haberler Galeri Beşiktaş Galatasaray maçı | Bir derbiden daha fazlası! Ligin kaderi belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş Galatasaray maçı | Bir derbiden daha fazlası! Ligin kaderi belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak. Fernando Santos'la birlikte yükselişe geçen Beşiktaş, rakibi Galatasaray'a kendi evinde kurduğu ezici üstünlüğü sürdürmek istiyor. Yeni stadında sarı kırmızılı takıma hiç kaybetmeyen siyah beyazlı ekibin imha planı da hazır. Galatasaray'da ise Okan Buruk "bir derbiden daha fazlası" parolasıyla hazırladığı takımının ilk 11'ine son şeklini verdi. Şampiyonluk yarışının kritik eşiği olan derbi öncesi Beşiktaş'ın zaaflarını takımına ezberleten Okan hoca, derbide 3 puan alarak yarışın psikolojik üstünlüğünü de ele geçirmek istiyor. Gelen son dakika bilgisine göre; maçın VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Giriş Tarihi: 03.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:06
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Beşiktaş Galatasaray maçı | Bir derbiden daha fazlası! Ligin kaderi belli olacak! İşte muhtemel ilk 11’ler

Puan sıralamasında Fenerbahçe'yi gerisinde bırakarak liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş deplasmanında puan kaybetmek istemiyor.

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Beşiktaş Galatasaray maçı | Bir derbiden daha fazlası! Ligin kaderi belli olacak! İşte muhtemel ilk 11’ler

Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon oynadıkları 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında oynanan derbi mücadelesini Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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Beşiktaş Galatasaray maçı | Bir derbiden daha fazlası! Ligin kaderi belli olacak! İşte muhtemel ilk 11’ler

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos yönetiminde ivme yakalayan Beşiktaş, taraftarının da etkisiyle rakibini mağlup etmek için sahaya çıkacak.

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Beşiktaş Galatasaray maçı | Bir derbiden daha fazlası! Ligin kaderi belli olacak! İşte muhtemel ilk 11’ler

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

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Beşiktaş Galatasaray maçı | Bir derbiden daha fazlası! Ligin kaderi belli olacak! İşte muhtemel ilk 11’ler

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.