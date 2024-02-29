29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk'la görüştü ve...

Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk'la görüştü ve...

Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak zaman zaman performansı yükselse de sezonun geri kalan bölümünde isteneni veremeyen Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımda ilk 11'deki yerini kaybetti. Bu durumdan rahatsızlık duyan Fildişili yıldızın Okan Buruk ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:43
  • 1
  • 12
Galatasaray’da Zaha krizi! Okan Buruk’la görüştü ve...

Galatasaray'da, sezon başında Fenerbahçe'ye çalım atarak transfer edilen Wilfried Zaha'da sorun yaşıyor.

  • 2
  • 12
Galatasaray’da Zaha krizi! Okan Buruk’la görüştü ve...

En son 25 Ocak'ta oynanan İstanbulspor maçında 11'de görev alan Fildişili yıldız oyuncu artık yedek kalmak istemiyor.

  • 3
  • 12
Galatasaray’da Zaha krizi! Okan Buruk’la görüştü ve...

TİMUR İLE DE GÖRÜŞTÜ
Yeteri kadar şans bulamadığı için teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştiren ve yedek kalmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Zaha'nın, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a bu durumdan söz ettiği öğrenildi.

  • 4
  • 12
Galatasaray’da Zaha krizi! Okan Buruk’la görüştü ve...

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'a ilk 11 oyuncusu olarak transfer edildiğini hatırlatan Zaha'nın, bu durumun değişmesini talep ettiği iddia edildi.

  • 5
  • 12
Galatasaray’da Zaha krizi! Okan Buruk’la görüştü ve...

Okan Buruk ise "Burada bir yarış var. Zaha, daha iyisini yapmak zorunda" demişti.