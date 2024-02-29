29 Şubat 2024, Perşembe
Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk'la görüştü ve...
Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak zaman zaman performansı yükselse de sezonun geri kalan bölümünde isteneni veremeyen Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımda ilk 11'deki yerini kaybetti. Bu durumdan rahatsızlık duyan Fildişili yıldızın Okan Buruk ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:43
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