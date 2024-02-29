Galatasaray’da Zaha krizi! Okan Buruk’la görüştü ve...

TİMUR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Yeteri kadar şans bulamadığı için teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştiren ve yedek kalmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Zaha'nın, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a bu durumdan söz ettiği öğrenildi.