Galatasaray'dan 30 milyon euroluk yıldız hamlesi! Transferde fırsat öne çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da iç ve dış transferde çalışmalara başladı. Erden Timur'un Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerle sözleşme konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından gözler yapılacak yeni transferlere çevrildi. Galatasaray'ın Avrupa ekiplerinin gözdesi olan 30 milyon euroluk yıldız bir isim için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...