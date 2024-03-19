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Galatasaray'dan 30 milyon euroluk yıldız hamlesi! Transferde fırsat öne çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da iç ve dış transferde çalışmalara başladı. Erden Timur'un Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerle sözleşme konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından gözler yapılacak yeni transferlere çevrildi. Galatasaray'ın Avrupa ekiplerinin gözdesi olan 30 milyon euroluk yıldız bir isim için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:24
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Galatasaray’dan 30 milyon euroluk yıldız hamlesi! Transferde fırsat öne çıktı

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray’dan 30 milyon euroluk yıldız hamlesi! Transferde fırsat öne çıktı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak duble yapmayı hedefliyor.

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Galatasaray’dan 30 milyon euroluk yıldız hamlesi! Transferde fırsat öne çıktı

Cimbom 30 hafta sonunda 81 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor.

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Galatasaray’dan 30 milyon euroluk yıldız hamlesi! Transferde fırsat öne çıktı

Aslan çıktığı 30 karşılaşmada 26 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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Galatasaray’dan 30 milyon euroluk yıldız hamlesi! Transferde fırsat öne çıktı

Bu sezon oynadığı 30 maçta 68 gol kaydeden Okan Buruk'un öğrencileri, 20 gole engel olamadı.