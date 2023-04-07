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Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip...

Sabah Gazetesinin usta yazaru Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettiği Başakşehir maçındaki hakem hataları sonrası çarpıcı bir yazıyı kaleme aldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı sert şekilde eleştiren usta yazar, Galatasaray'ın UEFA'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Tüzemen, ayrıca Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından Lale Orta'nın VAR hakemine ne söylediğini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 15:17
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Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip
Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip

Sabah spor yazarı levent tüzemen, galatasaray'ın 3-2 yenilerek türkiye kupası'na veda ettiği başakşehir maçındaki hakem hataları sonrası çarpıcı bir yazıyı kaleme aldı. merkez hakem kurulu başkanı lale orta'yı sert şekilde eleştiren usta yazar, galatasaray'ın uefa'ya gitmesi gerektiğini söyledi. tüzemen, ayrıca galatasaray-adana demirspor maçının ardından lale orta'nın var hakemine ne söylediğini de açıkladı.

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Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip
Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip

İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN ÇOK KONUŞULACAK O YAZISI...

Lale Orta yönetimindeki bazı hakemler ile VAR'da görev yapan isimler resmen G.Saray'a savaş açmış durumda.

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Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip
Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip
Ve göz göre göre operasyon yaparak G.Saray'ın altına dinamit koyuyorlar. Maalesef TFF bu hatalara seyirci kalıyor, hesap bile sormuyor.
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Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip
Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip

Zaniolo için maçı izleyen eski İtalyan hakem Roberto Rosetti, "G.Saray-Başakşehir maçını izlerken skandala denk geldim" açıklamasına bence UEFA kulak kabartmalı ve TFF'ye "Türkiye'de ne oluyor?" diye ültimatom vermeli.

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Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip
Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip
Rosetti, hakemlerin operasyon yaptığını belgeleyen söylemde bulunuyor: