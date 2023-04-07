Güne damga vuran iddia! Lale Orta sözleri olay yarattı: VAR hakemine gidip...

Sabah Gazetesinin usta yazaru Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettiği Başakşehir maçındaki hakem hataları sonrası çarpıcı bir yazıyı kaleme aldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı sert şekilde eleştiren usta yazar, Galatasaray'ın UEFA'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Tüzemen, ayrıca Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından Lale Orta'nın VAR hakemine ne söylediğini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 15:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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