08 Nisan 2023, Cumartesi
Galatasaray'dan Dominik Livakovic hamlesi! Erden Timur Dinamo Zagrebli ismin transferi için devreye girdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Hırvatistan forması ile Dünya Kupası'nın yıldızlarından olan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı flaş transferlerin birçoğunda imzası bulunan Erden Timur'un Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb ile temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 10:01
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