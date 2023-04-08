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Haberler Galeri Galatasaray'dan Dominik Livakovic hamlesi! Erden Timur Dinamo Zagrebli ismin transferi için devreye girdi

Galatasaray'dan Dominik Livakovic hamlesi! Erden Timur Dinamo Zagrebli ismin transferi için devreye girdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Hırvatistan forması ile Dünya Kupası'nın yıldızlarından olan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı flaş transferlerin birçoğunda imzası bulunan Erden Timur'un Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb ile temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 10:01
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Galatasaray’dan Dominik Livakovic hamlesi! Erden Timur Dinamo Zagrebli ismin transferi için devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 28. haftayı BAY geçecek.

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Galatasaray’dan Dominik Livakovic hamlesi! Erden Timur Dinamo Zagrebli ismin transferi için devreye girdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen sarı kırmızılılar, rotasını Süper Lig'de çevirdi.

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Galatasaray’dan Dominik Livakovic hamlesi! Erden Timur Dinamo Zagrebli ismin transferi için devreye girdi

Sarı kırmızılı yönetim bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

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Galatasaray’dan Dominik Livakovic hamlesi! Erden Timur Dinamo Zagrebli ismin transferi için devreye girdi

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Hırvat yıldız kaleci Dominik Livakovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray’dan Dominik Livakovic hamlesi! Erden Timur Dinamo Zagrebli ismin transferi için devreye girdi

Galatasaray, 36 yaşındaki Muslera'nın alternatifi olarak Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i düşünüyor.