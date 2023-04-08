Galatasaray'dan Dominik Livakovic hamlesi! Erden Timur Dinamo Zagrebli ismin transferi için devreye girdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Hırvatistan forması ile Dünya Kupası'nın yıldızlarından olan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı flaş transferlerin birçoğunda imzası bulunan Erden Timur'un Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb ile temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. İşte detaylar...