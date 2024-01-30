30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Güle güle Galatasaray'ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...

Güle güle Galatasaray'ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, galibiyetin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. UEFA'ya 2 Şubat'ta oyuncu listesini bildirmesi gereken sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli hamlelere hazırlanıyor. Özellikle Bayern Münih'e Sacha Boey'i transfer eden Galatasaray, bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Ayrıca, sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen önemli bir oyuncu için kulübe ciddi bir teklif geldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2024 21:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 21:25
  • 1
  • 5
Güle güle Galatasaray’ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...

UEFA'ya 2 Şubat'ta oyuncu listesini bildirmesi gereken takım, kadrosunu güçlendirmek adına çeşitli hamleler yapmayı planlıyor. Özellikle Sacha Boey'un transferiyle Bayern Münih'e gerçekleşen ayrılığın ardından, Galatasaray yönetimi yeni bir transfer atağına geçti. Sarı kırmızılılar, sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen bir yıldız isim için önemli bir teklif aldı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Güle güle Galatasaray’ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Zaha ve Barış Alper'in kaydettiği gollerle Sarı Kırmızılılar, puanını 60'a çıkararak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

  • 3
  • 5
Güle güle Galatasaray’ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...

GALATASARAY'DA TRANSFER HEYECANI

Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. UEFA'ya listesini sunma tarihi olan 2 Şubat'a yaklaşılırken, sarı kırmızılılar transfer konusunda düğmeye bastı. Bek bölgesine öncelik verme kararı alan Galatasaray, Palmeiras'ın genç yeteneği Tete için gelen teklife yanıt arıyor.

  • 4
  • 5
Güle güle Galatasaray’ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...

TETE'NİN PERFORMANSI VE TRANSFER İDDİASI

Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadroya katılan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Tete, Galatasaray formasıyla bu sezon 27 maçta görev yaptı, 2 gol attı ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

  • 5
  • 5
Güle güle Galatasaray’ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...

Tete'nin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sağ ve sol kanatta görev alabiliyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Transfer gelişmeleri yakından takip edilmekte.