Güle güle Galatasaray'ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, galibiyetin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. UEFA'ya 2 Şubat'ta oyuncu listesini bildirmesi gereken sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli hamlelere hazırlanıyor. Özellikle Bayern Münih'e Sacha Boey'i transfer eden Galatasaray, bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Ayrıca, sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen önemli bir oyuncu için kulübe ciddi bir teklif geldi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.01.2024 21:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 21:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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