Galatasaray'a joker gibi transfer! Sacha Boey ve Angelino'nun alternatifi Premier Lig'den

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Sacha Boey ve Angelino ile yollar ayrılırken; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sağ ve sol bek için çalışmalar sürüyor. Zeki Çelik, Rıdvan Yılmaz, Senaya, Assignon gibi isimlerin ardından bu kez de İngiltere'den bir isim masaya geldi. İşte Galatasaray'ın listesine giren o isim...