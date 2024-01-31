31 Ocak 2024, Çarşamba
Galatasaray'a joker gibi transfer! Sacha Boey ve Angelino'nun alternatifi Premier Lig'den
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Sacha Boey ve Angelino ile yollar ayrılırken; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sağ ve sol bek için çalışmalar sürüyor. Zeki Çelik, Rıdvan Yılmaz, Senaya, Assignon gibi isimlerin ardından bu kez de İngiltere'den bir isim masaya geldi. İşte Galatasaray'ın listesine giren o isim...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 12:58
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