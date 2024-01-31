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Haberler Galeri Galatasaray'a joker gibi transfer! Sacha Boey ve Angelino'nun alternatifi Premier Lig'den

Galatasaray'a joker gibi transfer! Sacha Boey ve Angelino'nun alternatifi Premier Lig'den

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Sacha Boey ve Angelino ile yollar ayrılırken; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sağ ve sol bek için çalışmalar sürüyor. Zeki Çelik, Rıdvan Yılmaz, Senaya, Assignon gibi isimlerin ardından bu kez de İngiltere'den bir isim masaya geldi. İşte Galatasaray'ın listesine giren o isim...

Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 12:58
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Galatasaray’a joker gibi transfer! Sacha Boey ve Angelino’nun alternatifi Premier Lig’den

Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’a joker gibi transfer! Sacha Boey ve Angelino’nun alternatifi Premier Lig’den

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte 60 puana sahip olan sarı-kırmızılı ekip averajla 2. sırada bulunuyor.

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Galatasaray’a joker gibi transfer! Sacha Boey ve Angelino’nun alternatifi Premier Lig’den

Cimbom, rakibinin puan kaybetmesini bekliyor.

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Galatasaray’a joker gibi transfer! Sacha Boey ve Angelino’nun alternatifi Premier Lig’den

Galatasaray son olarak Gaziantep FK'yı evinde ağırlayan sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Galatasaray’a joker gibi transfer! Sacha Boey ve Angelino’nun alternatifi Premier Lig’den

Aslan, 24. haftada Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.