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Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini Real Madrid'te buldu! Yıldız isim geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Evinde oynadığı Gaziantep FK maçını Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle kazanan Galatasaray'da gözler transfer operasyonuna çevrildi. Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından ahaber.com.tr'nin sorduğu transfer sorusuna "Cuma gününe kadar bir sağ bir de sol bek istiyorum" derken; sarı-kırmızılı yönetimin de gizlice gerçekleştirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Galatasaray'ın Sacha Boey'in alternatifini Real Madrid'te bulduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:20
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Galatasaray Sacha Boey’in alternatifini Real Madrid’te buldu! Yıldız isim geliyor

Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Sacha Boey’in alternatifini Real Madrid’te buldu! Yıldız isim geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zorlu bir şampiyonluk yarışı içerisinde.

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Galatasaray Sacha Boey’in alternatifini Real Madrid’te buldu! Yıldız isim geliyor

Cimbom, ezeli rakibini geçerek ligde zirveyi almak istiyor

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Galatasaray Sacha Boey’in alternatifini Real Madrid’te buldu! Yıldız isim geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri çalışmalarına devam ediyor.

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Galatasaray Sacha Boey’in alternatifini Real Madrid’te buldu! Yıldız isim geliyor

Diğer yandan Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası mesaisi de başlayacak.