Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini Real Madrid'te buldu! Yıldız isim geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Evinde oynadığı Gaziantep FK maçını Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle kazanan Galatasaray'da gözler transfer operasyonuna çevrildi. Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından ahaber.com.tr'nin sorduğu transfer sorusuna "Cuma gününe kadar bir sağ bir de sol bek istiyorum" derken; sarı-kırmızılı yönetimin de gizlice gerçekleştirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Galatasaray'ın Sacha Boey'in alternatifini Real Madrid'te bulduğu öğrenildi.