02 Ağustos 2024, Cuma
GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2024 finalinde kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak bu dev mücadele öncesinde heyecan dorukta. Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanmayı hedefliyor. Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Giriş: 02.08.2024 13:18 Güncelleme: 02.08.2024 13:18
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