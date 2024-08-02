GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 356. RANDEVUDA

Galatasaray ile Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa mücadelesiyle tarihlerinde 356. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabet, 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başladı. Geride kalan 355 maçta Galatasaray 127, Beşiktaş ise 114 galibiyet aldı. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu tarihi rekabette Galatasaray 496 gol atarken, Beşiktaş 464 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 9. KEZ KARŞI KARŞIYA

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda, Galatasaray ve Beşiktaş 8 kez karşı karşıya geldi. Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan bu maçlarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takımın Süper Kupa mücadelesinde ise birer kez kupayı kaldırdı.