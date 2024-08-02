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GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2024 finalinde kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak bu dev mücadele öncesinde heyecan dorukta. Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanmayı hedefliyor. Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 13:18 Güncelleme: 02.08.2024 13:18
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GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2024 finalinde buluşmaya hazırlanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek bu büyük maç öncesi heyecan giderek artıyor. Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek üst üste ikinci kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi amaçlıyor. Tarihinde 17 kez Süper Kupa zaferi yaşayan Galatasaray, bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Peki GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

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GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin programını açıkladı. 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

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GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan bu büyük maç saat 20.45'te başlayacak ve ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?

HAKEM BELLİ OLDU

Turkcell Süper Kupa Finali'nde hakemlik yapacak isim de belli oldu. 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu kritik karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 356. RANDEVUDA

Galatasaray ile Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa mücadelesiyle tarihlerinde 356. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabet, 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başladı. Geride kalan 355 maçta Galatasaray 127, Beşiktaş ise 114 galibiyet aldı. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu tarihi rekabette Galatasaray 496 gol atarken, Beşiktaş 464 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 9. KEZ KARŞI KARŞIYA

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda, Galatasaray ve Beşiktaş 8 kez karşı karşıya geldi. Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan bu maçlarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takımın Süper Kupa mücadelesinde ise birer kez kupayı kaldırdı.