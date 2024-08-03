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Galatasaray aradığı 8 numarayı İngiltere'de buldu! Gabriel Sara için Norwich City ile anlaşma tamam | İlk Ahaber.com.tr duyurmuştu

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılılar, İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen Gabriel Sara ile anlaştı.

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 08:29 Güncelleme: 03.08.2024 08:30
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Galatasaray aradığı 8 numarayı İngiltere’de buldu! Gabriel Sara için Norwich City ile anlaşma tamam

Geçtiğimiz iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray gelecek yıl yine mutlu sona ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray aradığı 8 numarayı İngiltere’de buldu! Gabriel Sara için Norwich City ile anlaşma tamam

Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i renklerine bağlayan Galatasaray transfer döneminde en çok aradığı 8 numarayı İngiltere'de buldu.

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Galatasaray aradığı 8 numarayı İngiltere’de buldu! Gabriel Sara için Norwich City ile anlaşma tamam

Yaz transfer döneminde Scott McTominay, Pierre-Emile Hojbjerg, Wendel ve Rios gibi futbolcularla anılan Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City ile anlaştı.

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Galatasaray aradığı 8 numarayı İngiltere’de buldu! Gabriel Sara için Norwich City ile anlaşma tamam

İLK KEZ A HABER DUYURDU

Galatasaray'ın 8 numarası için basında birçok yıldız ismin adı geçerken, sarı kırmızılıların, Gabriel Sara ile ilgilendiğini ve transfer teklifinde bulunduğunu ilk kez Ahaber.com.tr 25 Temmuz'da okuyucularına duyurmuştu.

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Galatasaray aradığı 8 numarayı İngiltere’de buldu! Gabriel Sara için Norwich City ile anlaşma tamam

İTALYA BASINI HABER YAPTI

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi Ahaber.com.tr'nin Sara haberini manşetine taşıyarak oyuncuya Leicester City, Crystal Palace ve Atalanta'nın da talip olduğunu iddia etmişti.