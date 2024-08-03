03 Ağustos 2024, Cumartesi
Galatasaray aradığı 8 numarayı İngiltere'de buldu! Gabriel Sara için Norwich City ile anlaşma tamam | İlk Ahaber.com.tr duyurmuştu
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılılar, İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen Gabriel Sara ile anlaştı.
Giriş: 03.08.2024 08:29 Güncelleme: 03.08.2024 08:30
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