Galatasaray aradığı 8 numarayı İngiltere'de buldu! Gabriel Sara için Norwich City ile anlaşma tamam | İlk Ahaber.com.tr duyurmuştu

İLK KEZ A HABER DUYURDU

Galatasaray'ın 8 numarası için basında birçok yıldız ismin adı geçerken, sarı kırmızılıların, Gabriel Sara ile ilgilendiğini ve transfer teklifinde bulunduğunu ilk kez Ahaber.com.tr 25 Temmuz'da okuyucularına duyurmuştu.