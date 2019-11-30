Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran karar! Penaltı...

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bol pozisyonlu heyecanı yüksek olan maçta hakem Abdülkadir Bitigen'in kararları karşılaşmaya damga vurdu. Göztepe'nin kaçırdığı penaltı sonrasında Fenerbahçe golü bulmuştu. Abdülkadir Bitigen bu golden sonra VAR incelemesinde bulundu ve Altay'ın penaltı atışında çizgide olmadığı gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin golünü iptal ederek Göztepe'nin penaltı atışını tekrarlattı. Bu karar Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkardı. İşte taraftarın isyan ettiği o anlar ve geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında verilen skandal karar...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 23:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





