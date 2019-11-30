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Milli Takım Euro 2020 kura çekimi saat kaçta başlayacak? Türkiye Euro 2020 muhtemel rakipleri kimler?

Milli Takımımızın rakipleri belli oluyor. Euro 2020 eleme gruplarında tarih yazan Ay Yıldızlılar grubu bir yenilgi ile kapatırken, şampiyonanın en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Şenol Güneş önderliğinde Euro 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Takım'ın rakipleri bugün yapılacak kura çekilişi ile belli olacak. 3'üncü torbadan gireceğimiz kura çekilişinde birçok dünya devi ile eşleşme ihtimalimiz bulunuyor. 82 milyon kura çekilişini heyecanla bekliyor. Kuraların belirlenmesine saatler kala Google üzerinden yoğun bir arayış da söz konusu. Kura saati ve muhtemel rakiplerimiz merakla araştırılıyor. Peki, Milli Takım Euro 2020 kura çekimi saat kaçta başlayacak? Türkiye'nin Euro 2020 muhtemel rakipleri kimler? İşte Ay Yıldızlı ekibimizin muhtemel rakipleri ve kura çekilişinin yapılacağı saat...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 10:59
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Milli Takım Euro 2020 kura çekimi saat kaçta başlayacak? Türkiye Euro 2020 muhtemel rakipleri kimler?

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde mücadele edeceği rakipleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek grup kuraları sonucu belli olacak. Peki A Milli Takım kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

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Milli Takım Euro 2020 kura çekimi saat kaçta başlayacak? Türkiye Euro 2020 muhtemel rakipleri kimler?

KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Euro 2020 kura çekimi Bükreş ROMEXPO'da yapılacak. Kura çekiminde ülkemizi; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş temsil edecek.

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Milli Takım Euro 2020 kura çekimi saat kaçta başlayacak? Türkiye Euro 2020 muhtemel rakipleri kimler?

Kura çekilişi Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Milli Takımımızın maçlarını yayınlayan TRT, kura çekimini de TRT Spor vasıtasıyla Türkiye'ye canlı sunacak. Kura çekimini canlı olarak ahaber.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

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Milli Takım Euro 2020 kura çekimi saat kaçta başlayacak? Türkiye Euro 2020 muhtemel rakipleri kimler?

KAÇINCI TORBADA YER ALIYORUZ?

A Milli Takımımız, Euro 2020 eleme grupları aşamasında tarih yazarak, bitime bir hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. İzlanda karşısında galibiyet alınsaydı A Milli Takım 2'inci torbadan kuraya katılacaktı. İzlanda karşısında alınan beraberlik sonrası A Milli Takımımız grubu Fransa'nın ardından ikinci olarak tamamladı ve kuraya 3'üncü torbadan katılmaya hak kazandı.

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Milli Takım Euro 2020 kura çekimi saat kaçta başlayacak? Türkiye Euro 2020 muhtemel rakipleri kimler?

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ KİMLER?

Euro 2020 kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar merak ediliyor. İşte ülkemizin muhtemel rakipleri...