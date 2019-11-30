Milli Takım Euro 2020 kura çekimi saat kaçta başlayacak? Türkiye Euro 2020 muhtemel rakipleri kimler?

Milli Takımımızın rakipleri belli oluyor. Euro 2020 eleme gruplarında tarih yazan Ay Yıldızlılar grubu bir yenilgi ile kapatırken, şampiyonanın en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Şenol Güneş önderliğinde Euro 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Takım'ın rakipleri bugün yapılacak kura çekilişi ile belli olacak. 3'üncü torbadan gireceğimiz kura çekilişinde birçok dünya devi ile eşleşme ihtimalimiz bulunuyor. 82 milyon kura çekilişini heyecanla bekliyor. Kuraların belirlenmesine saatler kala Google üzerinden yoğun bir arayış da söz konusu. Kura saati ve muhtemel rakiplerimiz merakla araştırılıyor. Peki, Milli Takım Euro 2020 kura çekimi saat kaçta başlayacak? Türkiye'nin Euro 2020 muhtemel rakipleri kimler? İşte Ay Yıldızlı ekibimizin muhtemel rakipleri ve kura çekilişinin yapılacağı saat...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





