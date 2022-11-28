Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken artık son 16'ya kalanlar belli oluyor. Bugün oynanacak olan maçın sonucu her iki takım içinde son derece önemli. Peki Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanalda?