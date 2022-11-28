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Haberler Galeri Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanalda?

Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla sürerken bugün oynanacak olan Brezilya İsviçre maçının detayları araştırılıyor. Brezilya G Grubu'ndaki ikinci maçında son 16'yı garantilemek için İsviçre'nin karşısına çıkacak. Peki Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte nefes kesen maçın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:01
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Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanal?

Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken artık son 16'ya kalanlar belli oluyor. Bugün oynanacak olan maçın sonucu her iki takım içinde son derece önemli. Peki Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanalda?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanal?

BREZİLYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Katar Dünya Kupası G Grubu'nda yer alan Brezilya ve İsviçre mücadelesi bu akşam saat 19:00'da oynanacak.

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Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanal?

974 Stadı'ndan oynanacak olan maçı alvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

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Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanal?

HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarında canlı olarak takip edilebilmekte.

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Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanal?

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.