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Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla sürerken bugün oynanacak olan Brezilya İsviçre maçının detayları araştırılıyor. Brezilya G Grubu'ndaki ikinci maçında son 16'yı garantilemek için İsviçre'nin karşısına çıkacak. Peki Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte nefes kesen maçın detayları...