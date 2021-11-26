A Milli Takım'ın rakipleri bugün belli oluyor
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolunda play-off'taki rakipleri bugün belli olacak. Portekiz ve İtalya güçlü ekipler olarak dikkat çekse de İskoçya, Galler, İsveç ve Rusya gibi dişimize göre takımlar da ihtimaller arasında duruyor.
Giriş Tarihi: 26.11.2021
09:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
09:23
Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin play-off’taki rakipleri bugün belirlenecek. FIFA’nın Zürih’deki merkezinde gerçekleşecek kura çekimi TSİ 19.00’da başlayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Play-off aşamasında Avrupa elemeleri gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ve Uluslar Ligi’nden gelecek 2 ekip yer alacak. A Milli Takımımız kurada seri başı olmayacak. Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler seri başı ülkeler. Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya ise Türkiye ile beraber ikinci torbada yer alıyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ PORTEKİZ: EURO 2016 ve 2019 Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, Sırbistan'ın gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadı. 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, mutlaka Katar biletini almak istiyor. Teknik direktör Fernando Santos, "Katar'a gidemezsek görevi bırakacağım" dedi.
İTALYA: EURO 2020'de şampiyon olan ve üst üste 37 maç kaybetmeyen Roberto Mancini'nin takımı play-off'a kalarak şaşırttı. İsviçre'ye geçilen Gök Mavililer; Chiesa, Insigne, Immobile, Belotti gibi hücumcularıyla dikkat çekiyor.
GALLER: EURO 2016'nın yarı finalisti Galler, tecrübeli isimleriyle göze çarpıyor. Bale, Ramsey, Joe Allen gibi deneyimli isimler takımın liderleri.