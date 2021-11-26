A Milli Takım'ın rakipleri bugün belli oluyor

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolunda play-off'taki rakipleri bugün belli olacak. Portekiz ve İtalya güçlü ekipler olarak dikkat çekse de İskoçya, Galler, İsveç ve Rusya gibi dişimize göre takımlar da ihtimaller arasında duruyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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