Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 2 aday

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de art arda alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanıyor. Son olarak Süper Lig'in 14.hafta karşılaşmasında evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda taraftarlar Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Yalçın'ın maç sonu "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız" açıklaması sosyal medyada istifa sinyali olarak algılandı.

Peki, Sergen Yalçın istifa ederse Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olur? İşte 2 büyük aday...