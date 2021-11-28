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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 2 aday

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de art arda alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanıyor. Son olarak Süper Lig'in 14.hafta karşılaşmasında evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda taraftarlar Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Yalçın'ın maç sonu "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız" açıklaması sosyal medyada istifa sinyali olarak algılandı.

Peki, Sergen Yalçın istifa ederse Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olur? İşte 2 büyük aday...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2021 01:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 02:05
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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yerine 2 aday

Evinde Giresunspor'a farklı mağlup olan Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta gözler Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesine çevrildi. Son 6 resmi maçtan mağlubiyet ile ayrılan Siyah Beyazlılar'da, teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yerine 2 aday

Çebi-Yalçın görüşmesinden ayrılık kararı çıkması halinde yönetim kurulu yeni teknik adam arayışlarına başlayacak.

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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yerine 2 aday

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan ilk isim Şenol Güneş. 2015-2019 arasında 4 sezon siyah beyazlı takımda görev yapan Güneş, daha sonra A Milli Takımın başına geçti. 2.5 yıl süren A Milli Takım teknik direktörlüğünden 2,5 ay önce ayrılan Güneş, yeni bir göreve başlamadı.

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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yerine 2 aday

Sergen Yalçın ile ayrılığın yaşanması halinde ilk olarak Şenol Güneş ile görüşelecek.

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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yerine 2 aday

Yönetim kurulunun diğer adayı ise Slaven Bilic. Hırvat teknik adam 2012-2015 yılları arasında 3 sezon Beşiktaş'ta görev yaptı. Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran Bilic'in sözleşmesi 15 Aralık'ta sona eriyor.