Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a hediyesi ile geliyor

Beşiktaş transfer haberleri bugün...Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş arasındaki anlaşma imzaya kaldı. Hollandalı çalıştırıcının kısa bir süre içinde açıklanması beklenirken, transfer hamleleri de peş peşe gelmeye başladı. Siyah-Beyazlılar, kariyerinin en verimli sezonlarını Hollandalı çalıştırıcı ile yaşayan yıldız oyuncu için girişimlere kısa süre içerisinde başlayacak