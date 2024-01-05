05 Ocak 2024, Cuma
Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a hediyesi ile geliyor
Beşiktaş transfer haberleri bugün...Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş arasındaki anlaşma imzaya kaldı. Hollandalı çalıştırıcının kısa bir süre içinde açıklanması beklenirken, transfer hamleleri de peş peşe gelmeye başladı. Siyah-Beyazlılar, kariyerinin en verimli sezonlarını Hollandalı çalıştırıcı ile yaşayan yıldız oyuncu için girişimlere kısa süre içerisinde başlayacak
Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 13:14
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