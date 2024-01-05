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Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a hediyesi ile geliyor

Beşiktaş transfer haberleri bugün...Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş arasındaki anlaşma imzaya kaldı. Hollandalı çalıştırıcının kısa bir süre içinde açıklanması beklenirken, transfer hamleleri de peş peşe gelmeye başladı. Siyah-Beyazlılar, kariyerinin en verimli sezonlarını Hollandalı çalıştırıcı ile yaşayan yıldız oyuncu için girişimlere kısa süre içerisinde başlayacak

Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 13:14
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Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a hediyesi ile geliyor
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a ilk transfer hediyesini vermek için harekete geçti.
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Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a hediyesi ile geliyor
Beşiktaş'ın ön protokol yaptığı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bugün İstanbul'a geleceği ve resmi mukaveleyi imzalayacağı belirtildi.
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Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a hediyesi ile geliyor
Akşam da Siyah-Beyazlı takımın Kasımpaşa ile Dolmabahçe'de oynayacağı lig maçını tribünden izleyecek olan deneyimli hoca, hafta başından itibaren takımı çalıştırmaya başlayacak ve Çaykur Rizespor karşılaşmasına Kartal'ın başına çıkacak.
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Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a hediyesi ile geliyor
Van Bronckhorst'un yardımcılarından birisinin Bayern Münih'in altyapısında antrenörlük yapan Roy Makaay'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a hediyesi ile geliyor
Hollandalı çalıştırıcının istediği bir diğer isim Jean Paul van Gastel'e ise NAC Breda'dan henüz izin çıkmadı.