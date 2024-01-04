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Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87'lik dev transfer
Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini sonlandırmak adına transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken sarı lacivertli ekip Atletico Madrid'in tecrübeli stoperini gündemine almış durumda. Bu transfer hamlesi, Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek ve gelecek sezon hedeflerine ulaşmak adına yapılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2024 23:38Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 23:40