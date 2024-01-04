Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87’lik dev transfer

İspanyol basınına göre, Atletico Madrid, Savic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamayı ve kış transfer döneminde oyuncuyu kaybetmemeyi hedefliyor. Bununla birlikte, Savic'in sözleşme yenileme görüşmelerinin şu ana kadar gerçekleşmemiş olması ve futbolcunun geleceği hakkındaki isteği, transfer sürecine belirsizlik katıyor.