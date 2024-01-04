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Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87'lik dev transfer

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini sonlandırmak adına transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken sarı lacivertli ekip Atletico Madrid'in tecrübeli stoperini gündemine almış durumda. Bu transfer hamlesi, Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek ve gelecek sezon hedeflerine ulaşmak adına yapılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2024 23:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 23:40
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Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87’lik dev transfer

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda belirlenen hedefler doğrultusunda, sarı-lacivertli yönetim savunma hattına önemli takviyeler yapmayı amaçlıyor. İşte taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87’lik dev transfer

Fenerbahçe'nin Defans Arayışı

Fenerbahçe'de devam eden sezon içinde yaşanan defansif sorunlar, yönetimi acil bir çözüm arayışına yönlendirdi. Takımın performansını olumsuz etkileyen bu durum karşısında sarı-lacivertli yönetim, ara transfer döneminde defans hattını güçlendirmek üzere çeşitli oyuncuları gündemine aldı.

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Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87’lik dev transfer

Bu kapsamda Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli stoper Stefan Savic, Fenerbahçe'nin transfer listesinde önemli bir yer edindi.

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Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87’lik dev transfer

Sezon Sonuna Kadar Anlaşma Hedefi

Ancak, Fenerbahçe'nin transfer planlarına rağmen Atletico Madrid, Savic'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasına ve performansındaki düşüşe rağmen, futbolcuyu takımda tutma kararı aldı.

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Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87’lik dev transfer

İspanyol basınına göre, Atletico Madrid, Savic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamayı ve kış transfer döneminde oyuncuyu kaybetmemeyi hedefliyor. Bununla birlikte, Savic'in sözleşme yenileme görüşmelerinin şu ana kadar gerçekleşmemiş olması ve futbolcunun geleceği hakkındaki isteği, transfer sürecine belirsizlik katıyor.