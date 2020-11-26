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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sabah Gazetesi'nin düzenlediği forumda konuştu Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sabah Gazetesi'nin düzenlediği forumda konuştu
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun gelişimi ve birçok branş hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Sporumuzun sadece ülkemizde değil, dünyada hak ettiği yere gelmesi hepimiz açısından bir sorumluluktur" dedi.
Giriş Tarihi: 26.11.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 19:37
Sabah Gazetesi tarafından bugün düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) konuşan Bakan Kasapoğlu, sözlerine hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yı anarak başladı. Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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Geçen yılki forumda Süper Lig'in marka değeri üzerine konuştuklarını ve önemli değerlendirmelerde bulunduklarını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Gerek ülkemizin liglerinden gerekse dünyadaki diğer önemli liglerden örnekler vermiş, Türkiye olarak yarınlarımızı doğru bir şekilde planlamanın önemine vurgu yapmıştım. Hem yönetimsel hem de finansal olarak kulüplerimizin üzerindeki sorumluluğun ne denli önemli olduğunun, idari disiplinin sportif başarıyı körükleyen önemli bir olgu olduğunun altını çizmiştim. Küresel rekabette üretim ve pazarlama fonksiyonları, futbol endüstrisi içinde artık çok önemli bir yere sahip. Bu nedenle tüm fonksiyonları sürdürebilir kılmak bizlerin bu endüstriye olan yaklaşımımızın en önemli çizgisini oluşturuyor. Bu çerçevede altyapı, sportif yatırımlar, finansal konular ve performanstaki sürdürebilirliğin önemine vurgu yapmamız lazım. Bununla birlikte başarıların devamının sağlanması çok önemli. Bunlarla birlikte finansal fair play, tüm dünyanın olduğu gibi bizlerin de titiz bir şekilde yaklaştığı konulardan biri."
Bakan Kasapoğlu, ocak ayında sporun tüm paydaşlarının bir araya geldiği ve tüm konuların değerlendirildiği önemli bir çalıştay düzenlediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Farklı bakış açılarımız olsa da güzel bir atmosferde bir araya gelebileceğimizi ve bu farklılıkların sporumuz için bir zenginlik kaynağı olduğunu gördük. Bugün yine burada bulunan herkes ile aynı hayalleri ve hedefleri taşıdığımızı da biliyor ve buna inanıyoruz. Hepimiz Türk sporunun ve Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için aklımızı, gönlümüzü ortaya koyarak, var gücümüzle çalışıyoruz. Sporumuzun sadece ülkemizde değil, dünyada hak ettiği yere gelmesi hepimiz açısından bir sorumluluk konusu. Bu ulvi sorumluluklarımızı yerine getirmek için her zamandan daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Enerjilerimizi, kaynaklarımızı, imkanlarımızı ve bununla oluşacak gücü çözüme yöneltmemiz lazım. Bu noktada herkesin bu hassasiyeti taşıması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum."
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birçok futbolcunun yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Yıldızlarımız var. Dünyanın dört bir yanında bu aziz milleti, şanlı bayrağımızı temsil ediyorlar. Yıldızlarımıza odaklanmamız lazım. Daha çok yıldız çıkartmak için çalışmalıyız. Hamdolsun elimizde her çeşit imkan var. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun ve sporcunun en büyük dostu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren spora her branşta vermiş olduğu katkı, sporculara yönelik vermiş olduğu destekler her geçen gün artarak devam ediyor. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tesisleşmede geldiğimiz nokta ortada. En yüksek kalitede statlar, ülkemizin dört bir yanında olan altyapı tesisleri... O yüzden kaybedecek vaktimiz, boşa harcanacak enerjimiz yok. Farklı düşünebiliriz, farklı renklerin sevdalısı olabiliriz ama ay-yıldızın, bu şanlı bayrağın altında hepimiz bir ve beraberiz" ifadelerini kullandı.
Altyapıyı güçlendirme konusunda yapılacak çalışmalar üzerinde durulması gerektiğini aktaran Kasapoğlu, "Süper Lig, 1. Lig ve alt ligler arasındaki farkları kapatma noktasında nasıl çalışmalar yapabiliriz, bunlara da odaklanmamız lazım. Alt liglerden çıkaracağımız oyuncu sayısını artırmak bizim için önemli konu başlıklarından biri. Ülkemizde her çeşit yetenek var. Binlerce tesisimiz var. Devletin çok güçlü bir desteği var. Yerel yönetimler bu anlamda bizim önemli paydaşlarımız. Yerel yönetimlerin kulüplere verdiği destekler var. Amatörleri destekleme noktasında el ele vermemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.