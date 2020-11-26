Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sabah Gazetesi'nin düzenlediği forumda konuştu

Bakan Kasapoğlu, ocak ayında sporun tüm paydaşlarının bir araya geldiği ve tüm konuların değerlendirildiği önemli bir çalıştay düzenlediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı bakış açılarımız olsa da güzel bir atmosferde bir araya gelebileceğimizi ve bu farklılıkların sporumuz için bir zenginlik kaynağı olduğunu gördük. Bugün yine burada bulunan herkes ile aynı hayalleri ve hedefleri taşıdığımızı da biliyor ve buna inanıyoruz. Hepimiz Türk sporunun ve Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için aklımızı, gönlümüzü ortaya koyarak, var gücümüzle çalışıyoruz. Sporumuzun sadece ülkemizde değil, dünyada hak ettiği yere gelmesi hepimiz açısından bir sorumluluk konusu. Bu ulvi sorumluluklarımızı yerine getirmek için her zamandan daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Enerjilerimizi, kaynaklarımızı, imkanlarımızı ve bununla oluşacak gücü çözüme yöneltmemiz lazım. Bu noktada herkesin bu hassasiyeti taşıması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum."