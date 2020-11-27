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Diego Armando Maradona'nın hayranlarıyla polis arasında arbede | Arjantin'de milyonlar Maradona'ya veda etti...

Arjantin'de milyonlar Diego Armando Maradona'ya veda etti. Törende Arjantinli futbolcu Maradona'nın başkent Buenos Aires'teki cenaze töreninde hayranları ile polis arasında arbede çıktı.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 01:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 02:01
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Diego Armando Maradona'nın hayranlarıyla polis arasında arbede | Arjantin'de milyonlar Maradona'ya veda etti...

Dünya futbol tarihinin efsanevi ismi Maradona dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Diego Armando Maradona'nın hayranlarıyla polis arasında arbede | Arjantin'de milyonlar Maradona'ya veda etti...

Maradona'nın Arjantin bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin vedası için Arjantin Devlet Başkanlığı binasına getirilirken, Arjantin Devlet Başkanlığı binası yerel saatle 06.00'da kapılarını Maradona'nın sevenlerine açmıştı.

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Diego Armando Maradona'nın hayranlarıyla polis arasında arbede | Arjantin'de milyonlar Maradona'ya veda etti...

Maradona'ya veda etmek isteyen binlerce hayranı Arjantin Devlet Başkanlığının icra konağı olan Casa Rosada önünde toplandı.

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Diego Armando Maradona'nın hayranlarıyla polis arasında arbede | Arjantin'de milyonlar Maradona'ya veda etti...

Casa Rosada'nın önündeki meydanda yer alan bariyerleri aşan bir grup, başkanlık binasının avlusuna girmek istedi.

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Diego Armando Maradona'nın hayranlarıyla polis arasında arbede | Arjantin'de milyonlar Maradona'ya veda etti...

Polis, bariyerleri aşan gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken taraflar arasında arbede yaşandı.