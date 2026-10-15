Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'nin köklü ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Devler Ligi arenasındaki 36 takımlı yeni lig formatında ilk deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, 6-0'lık ağır bir skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından spor yorumcuları ve camia, sergilenen futbolu ve tercihleri sert dille eleştirdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı yeni lig formatında mücadele eden Fenerbahçe, ikinci hafta maçında Birmingham'da hayal kırıklığı yarattı. Villa Park'ta oynanan karşılaşmada rakibi karşısında fiziksel ve taktiksel olarak yetersiz kalan temsilcimiz, kalesinde 6 gol birden gördü.
Sarı-lacivertlilerin sergilediği futbol ve teknik tercihler spor yazarları tarafından sert bir dille eleştirildi. İşte detaylar:
ÖMER ÜRÜNDÜL: BİR TEK OĞUZ AYDIN AYAKTA KALDI!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Birmingham'da hezimete uğradı. Futbolun temel noktaları var; fizik güç, mücadele, hücumu düşünürken savunma tedbirlerini bırakmamak, çok basit hatalar yapmamak ya da bunları en azda tutmak… Dün bu önemli ilkeler Fenerbahçe adına adeta sahada yok sayıldı.
Basit hatalarla yenen goller, bilhassa ilk yarıda rakibi hücumda tehdit ederken değerlendirilemeyen pozisyonlar bu sonucu doğurdu. Fenerbahçe'yi farklı Rize galibiyetinden sonra eleştirmiştim. Bir defa İsmail Kartal 15 günlük arayı fiziksel olarak hiç değerlendirmemiş. Dün de gördük ki Greenwood'un ayakta duracak hali yok, Guendouzi de eski kimliğinin çok uzağında. Bunlara bir de İsmail Yüksek eklendi…
Her zaman hırslı olan ve savaşan bu futbolcuyu bugüne kadar ilk kez bu kadar etkisiz gördüm. Greenwood'u çıkarmak için neden o kadar beklendi? İki santrforu kıyaslıyorum, biri net iki gol kaçırmanın dışında Vedat Muriqi sahada yok. Karşı tarafta Jackson fırtınalar estirdi.