Kenarda Garnacho, Buendia, Abraham ve Goretzka'yı oturtma lüksüne sahip Unai Emery, çok kolay çözdü rakibini. İlk yarıda sadece iki faul yapan F.Bahçe, ikinci devrede fark büyürken ikili mücadelelerden daha çok rakibin gölgesini kovalayan futbolcularla sahadaydı. G.Saray'dan sonra F.Bahçe de Devler Ligi'nde ağır tokat yedi. Şimdi haftanın hakemleri açıklanır, kimse de bu maçları hatırlamaz.

HAKKI YALÇIN: UTANÇ GECESİ! Fenerbahçe tarihi bir utanç gecesi yaşadı. Bu sonuç uzun süre unutulmazsa, böyle sıradan bir takımdan 6 gol yemek Fenerbahçe'ye yakışmıyorsa, buna sebep olanların ödemesi gereken bir bedel olmalı. Hiç kimse dünkü intihara kaza süsü vermesin. Birilerinin varlığı Fenerbahçe'nin yokluğuna armağan ediliyorsa, Fenerbahçe taraftarına Allah sabır versin!

Futbol her zaman bildiklerini söyler ama görmek istemeyenlere ne söyleseniz fayda etmez. O yüzden her futbol maçında birçok soru oluşur beyinlerde. Hangi yanlış pas hafızalarda kalıcı, hangi vuruş göz alıcı? Sahanın içindeki ölü noktaları görmeyen bir teknik adam "geri planda" neler görüyordur? Bir takım bu kadar golü nasıl yer? Bir teknik adam böylesine bir manzarayı hangi yüzle seyreder? Bazı yenilgiler özre müsait değilse, bazı futbolcuları müsait bir yerde indirmenin zamanı gelmemiş midir? Skrinar'a kurban olmanın sonu ne zaman gelecektir?

Maçın başında farklı bir görüntü çizerken, rakibe savunmanın bütün şifrelerini veren bir takımın kaçınılmaz kaderidir bu. Onlar defineyi buldular bizler bir kere bile kaleyi bulamadık. Hayatının en kötü gecesinde İsmail Yüksek. Adım atarken bile rakibi buyur eden Skriniar, aslında tümüyle harabeye dönmüş bir takım.