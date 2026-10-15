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Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'nin köklü ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Devler Ligi arenasındaki 36 takımlı yeni lig formatında ilk deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, 6-0'lık ağır bir skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından spor yorumcuları ve camia, sergilenen futbolu ve tercihleri sert dille eleştirdi.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 1

Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı yeni lig formatında mücadele eden Fenerbahçe, ikinci hafta maçında Birmingham'da hayal kırıklığı yarattı. Villa Park'ta oynanan karşılaşmada rakibi karşısında fiziksel ve taktiksel olarak yetersiz kalan temsilcimiz, kalesinde 6 gol birden gördü.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 2

Sarı-lacivertlilerin sergilediği futbol ve teknik tercihler spor yazarları tarafından sert bir dille eleştirildi. İşte detaylar:

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 3

ÖMER ÜRÜNDÜL: BİR TEK OĞUZ AYDIN AYAKTA KALDI!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Birmingham'da hezimete uğradı. Futbolun temel noktaları var; fizik güç, mücadele, hücumu düşünürken savunma tedbirlerini bırakmamak, çok basit hatalar yapmamak ya da bunları en azda tutmak… Dün bu önemli ilkeler Fenerbahçe adına adeta sahada yok sayıldı.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 4

Basit hatalarla yenen goller, bilhassa ilk yarıda rakibi hücumda tehdit ederken değerlendirilemeyen pozisyonlar bu sonucu doğurdu. Fenerbahçe'yi farklı Rize galibiyetinden sonra eleştirmiştim. Bir defa İsmail Kartal 15 günlük arayı fiziksel olarak hiç değerlendirmemiş. Dün de gördük ki Greenwood'un ayakta duracak hali yok, Guendouzi de eski kimliğinin çok uzağında. Bunlara bir de İsmail Yüksek eklendi…

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 5

Her zaman hırslı olan ve savaşan bu futbolcuyu bugüne kadar ilk kez bu kadar etkisiz gördüm. Greenwood'u çıkarmak için neden o kadar beklendi? İki santrforu kıyaslıyorum, biri net iki gol kaçırmanın dışında Vedat Muriqi sahada yok. Karşı tarafta Jackson fırtınalar estirdi.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 6

Vedat çalım atamıyor. Günümüz futbolunda bu da büyük bir sorun. Villa Park'ta bir tek Oğuz Aydın'ı ayrı tutarım. Takımı pozisyonlara taşıyan bir numaralı isimdi. Ondan sonra gelen isim de Archie Brown'dı. Eğer bir takım topla rakibinden fazla ya da eşit oranda oynuyorsa, sürekli hücumu düşünüyorsa 6 gol yiyip hiç atamıyorsa o takımda çok ciddi sorunlar var demektir.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 7

MUSTAFA ÇULCU: MUAZZAM YÖNETİM

Geçen sezon Avrupa'da kupa kazanmış, ligi ilk dörtte tamamlamış Aston Villa'nın omurgasının ciddi biçimde değiştiğini görüyoruz. Unai Emery genç potansiyelli oyunculara yönelerek oyun içinde dengeleri kurmaya çalışan yeni bir takım kurmuş. Taktik disiplini yüksek, rakibin hatasını bekleyebilen ve hızla hücuma çıkan oyun felsefesi ile ilk 40 dakikada attıkları 3 golle maçı bitirdiler.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 8

Yenilen ilk golden sonra Fenerbahçe oyuna ortak olduğu anlarda pozisyonlar üretti ama istediği golü bulamadı. Üstelik Aston Villa savunması güçlü bir savunma da değil. İsmail, Guendouzi, İrfan Can orta alanda top rakipteyken çok zayıf kaldılar. Bir de buna başta İsmail olmak üzere basit top kayıpları ve pas hataları eklenince Aston Villa bulduğu gollerle farkı yakaladı.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 9

Fenerbahçe ve Türk futbolu adına büyük bir hayal kırıklığı oldu. Oğuz Aydın'ın güzel oyunu arada eriyip gitti. Kaleci Ederson sanki kabul günündeydi. Avrupa coğrafyasındaki takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde iki akşam oynadığımız maçlar bize modern futbolun çok gerisinde olduğumuzu gösterdi.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 10

Slovak Ivan Kruzliak 42 yaşında. Şampiyonlar Ligi ve uluslararası tecrübeye sahip. Onu daha önce yönettiği Türk takımlarının maçlarından tanıyoruz. 7'de Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. Topla oynayan M.Cash'tı. 56'da Aston Villa penaltı bekledi, devam kararı doğru. Kol doğal konumdaydı. 67'de İsmail dikkatsiz bir faul yaptı, Aston Villa lehine verdiği penaltı doğru. 76'da müthiş bir avantaj oynattı, döndü Oğuz'a sarı gösterdi, derslik bir uygulama oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana takip ettiğim UEFA'nın elit hakemi muazzam gelişim içinde ve formda. Çok başarılı bir performans gösterdi.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 11

Slovak Ivan Kruzliak 42 yaşında. Şampiyonlar Ligi ve uluslararası tecrübeye sahip. Onu daha önce yönettiği Türk takımlarının maçlarından tanıyoruz. 7'de Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. Topla oynayan M.Cash'tı. 56'da Aston Villa penaltı bekledi, devam kararı doğru.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 12

Kol doğal konumdaydı. 67'de İsmail dikkatsiz bir faul yaptı, Aston Villa lehine verdiği penaltı doğru. 76'da müthiş bir avantaj oynattı, döndü Oğuz'a sarı gösterdi, derslik bir uygulama oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana takip ettiğim UEFA'nın elit hakemi muazzam gelişim içinde ve formda. Çok başarılı bir performans gösterdi.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 13

BÜLENT TİMURLENK: YETENEK EKSİKLİĞİ

Karşındaki rakip mayıs ayında İstanbul'da Avrupa Ligi kupasını kaldıran 11'inden sadece 4 futbolcuyla ve sezona da kötü bir form grafiğiyle başlayarak çıkmışsa sen de çok formda bir Roma'ya akılcı bir futbol oynamışsan umutlu olursun… İsmail Kartal, Asensio'yu ne zaman 11'de düşünmese anında bir sakatlık açıklamasının gelmesi manidar…

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 14

Kante, Rize maçında yorgunluk sinyalleri veriyordu. Bu yaşta arka arkaya maça çıkması elbette normal değil. Yine de bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda çok iyi bir kesici olan İsmail'in belki de kariyerinin en kötü maçını oynamasına hiç gerek yoktu. İlk gol kornerden Guendouzi'nin uzaklaştıramadığı, Skriniar'a çarpıp giden top. İkinci golde Vedat'ın tembel topu ve İsmail'in uyumasıyla kaptırılan top… Ardından yine İsmail'in bireysel top kaybı…

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 15

Orta sahada kalabalık bir kadrosu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi seviyesinde yetenekli ayak eksikliği çektiği kesin. Ayağına her top geldiğinde ıslıklanan Greenwood'un da bundan etkilenip oyuna hiç girememesiyle birlikte Fenerbahçe'nin hücumdaki bir şeyler yapmaya çalışan tek adamı Oğuz Aydın kaldı.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 16

Kenarda Garnacho, Buendia, Abraham ve Goretzka'yı oturtma lüksüne sahip Unai Emery, çok kolay çözdü rakibini. İlk yarıda sadece iki faul yapan F.Bahçe, ikinci devrede fark büyürken ikili mücadelelerden daha çok rakibin gölgesini kovalayan futbolcularla sahadaydı. G.Saray'dan sonra F.Bahçe de Devler Ligi'nde ağır tokat yedi. Şimdi haftanın hakemleri açıklanır, kimse de bu maçları hatırlamaz.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 17

HAKKI YALÇIN: UTANÇ GECESİ!

Fenerbahçe tarihi bir utanç gecesi yaşadı. Bu sonuç uzun süre unutulmazsa, böyle sıradan bir takımdan 6 gol yemek Fenerbahçe'ye yakışmıyorsa, buna sebep olanların ödemesi gereken bir bedel olmalı. Hiç kimse dünkü intihara kaza süsü vermesin. Birilerinin varlığı Fenerbahçe'nin yokluğuna armağan ediliyorsa, Fenerbahçe taraftarına Allah sabır versin!

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 18

Futbol her zaman bildiklerini söyler ama görmek istemeyenlere ne söyleseniz fayda etmez. O yüzden her futbol maçında birçok soru oluşur beyinlerde. Hangi yanlış pas hafızalarda kalıcı, hangi vuruş göz alıcı? Sahanın içindeki ölü noktaları görmeyen bir teknik adam "geri planda" neler görüyordur? Bir takım bu kadar golü nasıl yer? Bir teknik adam böylesine bir manzarayı hangi yüzle seyreder? Bazı yenilgiler özre müsait değilse, bazı futbolcuları müsait bir yerde indirmenin zamanı gelmemiş midir? Skrinar'a kurban olmanın sonu ne zaman gelecektir?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 19

Maçın başında farklı bir görüntü çizerken, rakibe savunmanın bütün şifrelerini veren bir takımın kaçınılmaz kaderidir bu. Onlar defineyi buldular bizler bir kere bile kaleyi bulamadık. Hayatının en kötü gecesinde İsmail Yüksek. Adım atarken bile rakibi buyur eden Skriniar, aslında tümüyle harabeye dönmüş bir takım.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 20

Yine de ikinci yarıda en azından formaya saygı adına karşı duruş projesi bekledim. Ama bir teknik adamın esaret görüntüsünden çıkması mümkün değilse ve cesaretin esamesi okunmazsa böyle utanç verici fark da kaçınılmaz olur. "Kendisi olamayan adamlar başkası olduklarında her zaman kendilerini ele verirler. Hiçbir şey olarak!" Bu cümlemin muhatabı; Greenwood. Giydiği formanın anlamını tribün tepkisine yem eden ve telef olan silik adam! Sahi ya Kante niye yoktu? Herhalde İsmail Kartal yeni bir element keşfetti de böyle bir adama ihtiyaç duymadı.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 21

Maçın sonucunu belirleyen, koşar gibi yapanlarla koşan adamlar arasında farkın tabelaya yansımasıdır. Aston Villa'lı futbolcular geceyi gole doyurdular, bütün sırları ifşa edilen Fenerbahçeli futbolcular istirahate buyurdular.
Sonuç olarak, dün İstanbul'da denizi bile sel bastı, Fenerbahçe'yi de İngiltere'de batırdılar. Kim mi batırdı? Yeryüzünde dalgın gezen yıldızlar! Ve manzarayı seyreden dümendeki pısırık adam!

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 22

ZEKİ UZUNDURUKAN: 6 ÜSTÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖYLE Mİ

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına yeteri kadar önem vermediğini gördüm. Bu durum beni kahretti! Oysa UEFA'nın düzenlediği en prestijli futbol turnuvası değil mi Şampiyonlar Ligi! Adı üzerinde Şampiyonlar Ligi... Devler arenası... Fenerbahçe, dünkü Aston Villa maçında daha yürekli, daha ateşli futbol oynamalıydı. İsmail Kartal da en güçlü ve en doğru 11'i ile çıkmalıydı Villa Park'a! Mesela tedbir amaçlı kadroya alınmayan Asensio bu maçta oynayabilir miydi? Orta sahanın şah damarı Kante ile maça başlansa çok daha iyi olmaz mıydı?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 23

Kafamda deli sorular derler ya, dünkü maçın ilk yarısında kalemizde gördüğümüz üç gol ve yaşadığımız büyük hayal kırıklığını anlatamam! Bu sezon Premier Lig'de başarısız sonuçlar alan Aston Villa'nın ve hocası Unai Emery'nin Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar fazla ciddiye aldığını gördük! Anlayış farkı, vizyon farkı, hoca farkı... Ne derseniz deyin! Oynayacağınız ilk maç en önemli maçtır. Hele bu maç, Şampiyonlar Ligi maçıysa ateşlere basarak koşan, topu ısıran, gözlerden alevler fışkıran takım ruhu ile sahaya çıkarsınız! Doğru olan budur! Aston Villa maçından önce Alanyaspor maçını düşünmek bana doğru gelmiyor! Aston Villa maçını kazansanız, tüm Avrupa sizi konuşur! Alanya maçını kazanınca sadece bu başarı, Türkiye sınırları içinde kalır.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 24

Aston Villa güle oynaya üç gol attı. Orta sahada dik duramadık, savunmada döküldük! Kante'nin yerine oynayan İsmail Yüksek, özellikle iki kez ağlarımızı sarsan Nicolas Jackson karşısında ağır çekim oyunu ile beni çok şaşırttı! İsmail kardeşim bu ne hal! İkinci yarıda da gereksiz yere Manzambi'den çalım yiyip, penaltı yaptırdın! Ya İrfan Can Kahveci'ye ne demeli! İrfan da ilk yarıda hayal kırıklığına uğrattı herkesi... Fenerbahçe adına ilk yarının en iyisi Oğuz Aydın'dı. Skor 1-0 Aston Villa lehine devam ederken, Oğuz'un Vedat'a öyle şık bir ara pası vardı ki, Vedat karşı karşıya pozisyonda topu Suzuki'ye nişanladı. Bunu atamayacaksın da neyi atacaksın Vedat!

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler: Utanç gecesi! 25

Fenerbahçeli futbolcular için her Şampiyonlar Ligi maçı vitrin maçıdır, kariyer maçıdır. Bu maçlarda iyi oynarsanız, market değeriniz artar, Avrupa'da oynama hayaliniz gerçekleşir. Dün Fenerbahçeli futbolcular sahada savaşmadılar, yürekli ve coşkulu futbol oynamadılar. Son Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'na çağrılmayan Greenwood'un da daha etkili olmasını bekliyorduk. İkinci yarıda da kötü oyunumuz devam etti. İlk yarıda Nicolas Jackson, ikinci yarıda da Barkley sahneye çıktı. 72'de skor 5-0 oldu! Son sözü ise eski Beşiktaşlı Tammy Abraham söyledi. Tam tamına yarım düzine gol yedik! Yuh artık! Fenerbahçe maalesef dün gece, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynadığının farkında değildi Villa Park'ta! Altı üstü Şampiyonlar Ligi diye düşünürseniz, bu ligi küçümserseniz, rotasyon derseniz 6 gol yer eve felaket bir sonuçla dönersiniz! Yazık çok yazık oldu! Olan yine yağmurda-çamurda, kışta-ayazda bu takıma gönül veren, destekleyen 25 milyon Fenerbahçeli'ye oldu!

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