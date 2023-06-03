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Galatasaray'da Alexis Sanchez sesleri! Transfer gündemine yeniden girdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler şimdi de transfer sürecine çevrildi. Sezon başında gündeme gelen ancak Marsilya'nın yolunu tutan Alexis Sanchez ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip Şilili futbolcuyu bitirmek için devreye girdi.

Giriş Tarihi: 03.06.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 14:41
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Galatasaray’da Alexis Sanchez sesleri! Transfer gündemine yeniden girdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da Alexis Sanchez sesleri! Transfer gündemine yeniden girdi

Sezona derbiyle noktayı koyacak olan sarı-kırmızılılar, gözünü gelecek sezona dikti.

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Galatasaray’da Alexis Sanchez sesleri! Transfer gündemine yeniden girdi

Şampiyonlar Ligi için transferde hedeflerini büyük tutan Cimbom, pek çok yıldız isimle ilgileniyor.

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Galatasaray’da Alexis Sanchez sesleri! Transfer gündemine yeniden girdi

Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un sezon başında transferi için çok uğraştığı Alexis Sanchez ismi yeniden gündeme geldi.

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Galatasaray’da Alexis Sanchez sesleri! Transfer gündemine yeniden girdi

İspanyol basını, Marsilya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğunu yazdı.