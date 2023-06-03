03 Haziran 2023, Cumartesi
Galatasaray'da Alexis Sanchez sesleri! Transfer gündemine yeniden girdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler şimdi de transfer sürecine çevrildi. Sezon başında gündeme gelen ancak Marsilya'nın yolunu tutan Alexis Sanchez ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip Şilili futbolcuyu bitirmek için devreye girdi.
Giriş Tarihi: 03.06.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 14:41
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