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Haberler Galeri Galatasaray'ın zaferi sonrası UEFA ülke puanları değişti! İşte güncel listede Türkiye'nin sıralaması...

Galatasaray'ın zaferi sonrası UEFA ülke puanları değişti! İşte güncel listede Türkiye'nin sıralaması...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 yendi. Aslan'ın yazdığı tarih sonrası Türkiye'nin ülke puanı da değişti. Aslan'ın kazanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralamasını da etkiledi. İşte puan sıralaması...

Giriş Tarihi: 04.10.2023 00:38 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 00:46
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Galatasaray’ın zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel listede Türkiye’nin sıralaması...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Manchester United deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford'da iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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Galatasaray’ın zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel listede Türkiye’nin sıralaması...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri 17 ve 67'de Rasmus Hojlund'dan geldi.

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Galatasaray’ın zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel listede Türkiye’nin sıralaması...

Galatasaray'da Mauro Icardi, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Arjantinli yıldız, penaltıda topu dışarıya gönderdi.

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Galatasaray’ın zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel listede Türkiye’nin sıralaması...

Manchester United'da Casemiro, 77. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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Galatasaray’ın zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel listede Türkiye’nin sıralaması...

Galatasaray, bu sonucun ardından gruptaki puanını 4'e yükseltti. Manchester United, iki maç sonunda puanla tanışamadı.