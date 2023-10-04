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Galatasaray'ın zaferi sonrası UEFA ülke puanları değişti! İşte güncel listede Türkiye'nin sıralaması...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 yendi. Aslan'ın yazdığı tarih sonrası Türkiye'nin ülke puanı da değişti. Aslan'ın kazanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralamasını da etkiledi. İşte puan sıralaması...
Giriş Tarihi: 04.10.2023 00:38Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 00:46