Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Oranlar favoriyi belirledi

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, lider Fenerbahçe 7'de 7 yaparak yoluna doludizgin devam ediyor. Takipçisi Galatasaray ise üst üste 6. maçını kazanarak sarı-lacivertlileri takibini sürdürdü. Beşiktaş ve Trabzonspor da haftayı kayıpsız tamamladı. Haftanın maçlarının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'dan hangisi şampiyon olacak? Şampiyonluğun favorisi kim? İşte güncel şampiyonluk oranları...