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Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Oranlar favoriyi belirledi

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, lider Fenerbahçe 7'de 7 yaparak yoluna doludizgin devam ediyor. Takipçisi Galatasaray ise üst üste 6. maçını kazanarak sarı-lacivertlileri takibini sürdürdü. Beşiktaş ve Trabzonspor da haftayı kayıpsız tamamladı. Haftanın maçlarının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'dan hangisi şampiyon olacak? Şampiyonluğun favorisi kim? İşte güncel şampiyonluk oranları...

Giriş Tarihi: 03.10.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 15:49
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Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Oranlar favoriyi belirledi

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 7. hafta maçları geride kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Oranlar favoriyi belirledi

Trabzonspor taraftarı önünde Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

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Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Oranlar favoriyi belirledi

Bordo mavililer rakibini Paul Onuachu ve Anastasios Bakasetas'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek puanını 12 yaptı.

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Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Oranlar favoriyi belirledi

Adana Demirspor Alanya'yı 4 golle devirerek puanını 14 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

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Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Oranlar favoriyi belirledi

6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.