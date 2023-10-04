HaberlerGaleriManchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü
Manchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, dün Old Trafford'da dünya devi Manchester United'ı 2 kez geriye düşmesine rağmen Zaha, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Düşler Tiyatrosu'nu kabusa çeviren Cimbom grupta da avantaj elde etti.
Giriş Tarihi: 04.10.2023 08:54Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 08:56