Manchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü

LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY'IN GALA GECESİ

Old Trafford'daki Düşler Tiyatrosu'nda G.Saraylı oyuncuların futbol galasını izledik. Okan Buruk ve öğrencileri, Manchester United önünde büyük bir zafere imza atarak Türkiye'yi sevince boğdu. Muslera'dan İcardi'ye kadar tüm oyuncular, korkmadan coşkuyla ve kazanmak için mücadele verdi. G.Saray iki kez geriye düştü, İcardi ile bir penaltı kaçırdı ama oynadığı cesur futbolun karşılığını galibiyetle aldı.