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Haberler Galeri Manchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü

Manchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, dün Old Trafford'da dünya devi Manchester United'ı 2 kez geriye düşmesine rağmen Zaha, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Düşler Tiyatrosu'nu kabusa çeviren Cimbom grupta da avantaj elde etti.

Giriş Tarihi: 04.10.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 08:56
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Manchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü
Temsilcimiz Galatasaray, Düşler Tiyatrosu Old Trafford'da 2 kez geriye düştüğü maçta Manchester United'ı Zaha, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.
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Manchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü
Icardi'nin bir de penaltı kaçırdığı maçı bırakmayan ve tüm dünyaya gücünü gösteren Cimbom, böylece 4 puanla 2. sıraya yükseldi ve büyük avantaj elde etti. Manchester United'ın gollerini ise Rasmus Hojlund kaydetti.
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Manchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü

USTA YAZARLARDAN ÇARPICI ANALİZLER

SABAH Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Murat Özbostan karşılaşmanın ardından Manchester United-Galatasaray maçı hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Manchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü

LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY'IN GALA GECESİ

Old Trafford'daki Düşler Tiyatrosu'nda G.Saraylı oyuncuların futbol galasını izledik. Okan Buruk ve öğrencileri, Manchester United önünde büyük bir zafere imza atarak Türkiye'yi sevince boğdu. Muslera'dan İcardi'ye kadar tüm oyuncular, korkmadan coşkuyla ve kazanmak için mücadele verdi. G.Saray iki kez geriye düştü, İcardi ile bir penaltı kaçırdı ama oynadığı cesur futbolun karşılığını galibiyetle aldı.

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Manchester United Galatasaray maçı | Geceye damga vuran sözler: Düşler tiyatrosu kabuslar evine döndü

"GECENİN YILDIZI BOEY'Dİ"

Gecenin yıldızı Sacha Boey'di. Uzatmalar dahil 100 dakika hiç yorulmadı, sağ kanattan G.Saray'ın 'ciğerleri' olarak görev yaptı. Abdülkerim birçok pozisyonda Manchester ataklarını tek başına önledi, Muslera büyük kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi. Basın toplantısında İngilizlerin alaycı ve sinirlendirici sorularına Zaha, sahada cevap verdi. G.Saray'ın ilk golüne imza attı.